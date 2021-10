Anghel Iordănescu nu crede în plecarea lui Mirel Rădoi de la naționala României: „Se alintă și el”

Mirel Rădoi a declarat că își dorește și nu va mai continua ca selecționer indiferent ce se va întâmpla în meciurile cu Islanda și Liechtenstein.

după declarația lui Rădoi și consideră că vina pentru decizia selecționerului o poartă Răzvan Burleanu și ceilalți din conducerea federației.

Anghel Iordănescu e sigur că Mirel Rădoi va continua la națională: „Va avea cu totul și cu totul altă poziție”

Anghel Iordănescu îl felicită pe Mirel Rădoi pentru victoria importantă obținută în fața Armeniei și e sigur că naționala României va reuși să ajungă barajul de calificare la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

„Aș vrea să felicit echipa națională pentru că a obținut ce era mai important. Îl felicit pe Mirel Rădoi, felicit băieții, cele trei puncte sunt extrem de importante. Vom ajunge la baraj, cu aceste trei puncte și cele șase pe care le vom obține în noiembrie”.

„Tata Puiu” e de părere că România a făcut o primă repriză bună, în timp ce în partea a doua armenii au restabilit echilibrul jocului: „Se poate spune că am avut o repriză acceptabilă, am controlat jocul și am avut ocazii. În repriza a doua a fost un început mai bun pentru Armenia, care și-a dorit foarte mult să egaleze. Una peste alta, felicitări băieților noștri”.

ADVERTISEMENT

Anghel Iordănescu i-a luat apărarea lui Mirel Rădoi: „A trecut prin multe în ultima perioadă”

Fostul mare selecționer al României a mărturisit că a fost surprins de această hotărâre luată de Mirel Rădoi. Iordănescu e sigur că actualul selecționer se va răzgândi în cazul în care „tricolorii” se vor califica la baraj: „Sincer, am fost surprins de decizia lui Mirel Rădoi. Trebuie să așteptăm ultimele două jocuri, finalul acestei grupe, iar poziția lui va fi alta după calificarea la baraj. Hai să-l înțelegem, a trecut prin multe în ultima perioadă, nu este obișnuit cu căpăceala”.

Anghel Iordănescu e de părere că naționala României va avea mult de suferit dacă nu Mirel Rădoi va refuza să pregătească echipa pentru meciurile decisive de baraj: „Se mai alintă și el. Eu îmi doresc ca Mirel Rădoi să rămână și la baraj, este singurul antrenor care cunoaște în amănunt ce se întâmplă la echipa națională. Mirel Rădoi trebuie să ducă echipa la bătăliile de la baraj”.

ADVERTISEMENT

Iordănescu consideră că Mirel Rădoi a greșit când a făcut această declarație

Anghel Iordănescu îl consideră pe Mirel Rădoi un om extrem de puternic care însă a fost atacat din toate părțile și pe umerii căruia atârnă o presiune uriașă.

Mirel este un caracter puternic, dar nu este ușor să treci prin ce a trecut el. Eu cred că atunci când se va termina ultimul meci din grupă, Mirel Rădoi va avea cu totul și cu totul altă poziție.

ADVERTISEMENT

Fostul mare antrenor îi sfătuiește pe cei din cadrul Federației Române de Fotbal și pe cei apropiați de Mirel Rădoi să îl întoarcă din drum pe selecționer.

Ar fi fost bine ca Mirel să nu facă această afirmație acum, dar sunt convins că oamenii apropiați lui Mirel și conducerea FRF îl vor determina să-și ducă mandatul până la capăt, până la turneul final”, a spus Anghel Iordănescu la .