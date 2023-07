Ani Crețu, brutal de sinceră! Vrea să plece din România: ”Poluare emoțională”

Ani Crețu, mai sinceră ca niciodată. În interviul exclusiv pentru FANATIK, îndrăgita actriță a vorbit despre importanța unui stil de viață sănătos și despre sportul care a ajutat-o să se recupereze. În plus, vedeta ne-a povestit că cochetează cu ideea de a părăsi România împreună cu familia.

Ani Crețu: “De mică am spus că eu nu voi face 3 plozi și nu voi învârti în oala cu ciorbă”

Cum a fost perioada cu “Vacanța Mare”?

– Pentru mine a fost o perioadă dorită, o perioadă foarte frumoasă. A fost o nebunie atunci, pentru că era foarte mult de lucru. Eu nu mă consider un om celebru, mă consider o actriță. Întotdeauna mi-am făcut meseria. Cred că am muncit foarte mult pentru ceea ce am făcut atunci și pentru ceea ce fac acum. Mi-am dorit să fac această meserie și am luptat pentru ea.

ADVERTISEMENT

Eu sunt un om simplu, din Ilfov, și asta mi-am dorit dintotdeauna. De mică spuneam că m-am născut acolo, dar nu aparțin acelui loc. Mereu am spus că eu nu voi face 3 plozi și voi amesteca în oala cu ciorbă. Am știut că am alt drum. Dar nu mă consider celebră, am o meserie cu expunere la public. Pe scena teatrului am fost mereu, e adevărat că televiziunea te aduce în prima linie, sau rețelele de socializare, la fel.

Dar eu nu am pus preț pe ele, deoarece sunt ca un balon pe care îl umfli foarte repede și există riscul să se spargă. Atunci nu mă raportez la rețelele de socializare ca la “celebrity makers”. Nu există pentru mine așa ceva.

ADVERTISEMENT

“Dacă se va relua proiectul Vacanța Mare, nu aș spune nu”

Dacă mâine s-ar anunța că se va relua proiectul “Vacanța mare”, ai mai participa?

– Nu aș spune nu. Doar că se va vedea că au trecut anii și peste noi. Ar trebui să ne raportăm altfel la personaje. Cu toată maturitatea de acum, dar și cu nebunia personajelor celebre. Nu aș spune niciodată “nu” la acest proiect, m-a învățat atât de multe lucruri. Mie nici nu îmi plăcea foarte mult comedia, eram fascinată mai mult de dramă. De fapt, în comedie, să faci un om să râdă este cel mai minunat lucru din lumea asta.

Pomeneai de copilărie. Cum a fost copilăria ta?

– Amestecată. Cea mai frumoasă perioadă era atunci când trăia bunica. Bunica mea s-a stins din viață când eu aveam 9 ani. Întotdeauna îmi spunea pilde pe care atunci nu le înțelegeam. Bunica mea era olteancă, cu școala vieții. Atunci când îmi împletea părul în cozi, îmi spunea: “Tu în viața asta să fii deșteaptă și să gândești cu capul tău, nu cu capul altuia”. Acesta este lucrul care m-a definit întotdeauna. Ulterior, ea nemaifiind printre noi, a trebuit să mă descurc singură, să îmi încălzesc mâncare.

ADVERTISEMENT

Ani Crețu, despre activitate casnică pe care nu o suportă: “Urăsc să calc haine”

Ai mei munceau de dimineața până seara. Eu urăsc să calc. Soțul meu știe că atunci când trebuie să calc, încep să bodogănesc vreo 2 ore. Nu îmi place pentru că atunci când eram copil, mama mă punea să-i calc cămășile tatălui meu. Ele trebuiau să fie la dungă și avea câte 2 cămăși pe zi, de luni până sâmbătă.

Iar eu călcam săptămânal minim 12 cămăși. De aceea nu suport acum să calc. Copilăria ne definește acțiunile și alegerile pentru tot restul vieții. Ne întrebăm uneori de ce facem așa, să ne uităm la copilărie.

Care este rolul pe care ți l-ai dorit, dar nu ai avut până acum ocazia să îl interpretezi?

– Nu m-am gândit niciodată așa. La mine meseria a venit cu roluri principale din primul an de facultate. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Ce îmi place să joc, dar îmi este frică, e Caragiale. Pentru mine, Caragiale e o țintă, la care toți actorii vor să ajungă. Asta pentru că este foarte greu să joci Caragiale. Și Shakespeare, bineînțeles. Le-am jucat pe amândouă și aș spune “da” oricând, oricât de mult m-ar provoca.

ADVERTISEMENT

Celebra actriță, centura neagră la karate: “Dacă nu fac sport, sunt anchilozată”

Știu că ai centura neagră la karate. Cum ai ales acest sport?

– Toate au venit în viața mea prin copil. Tocmai ce mă operasem la coloană și îl duceam pe Adan. Sportul oricum a făcut parte din viața mea întotdeauna. Nu am fost niciodată o persoană sedentară. Trebuie să mă mișc, nu pot sta locului. Iar când îl duceam pe Adan, l-am întrebat pe sensei dacă pot să alerg puțin de jur împrejurul tatami-ului.

Și mi-a spus să mă duc direct cu copiii. La primul antrenament, de pe planetă, pentru că cel mai bătrân mascul de acolo avea 5 ani. Așa am început. A devenit o dependență. Primesc mesaje și mă întreabă lumea dacă sunt maniacă, dacă am făcut din asta un scop. Este un scop, din punct de vedere medical.

Eu dacă nu fac sport, a doua zi sunt anchilozată. Am probleme la toate segmentele coloanei vertebrale și atunci musculatura și ligamentele trebuie menținute. Eu nu plec de acasă până nu fac 15 minute de încălzire și nu îmi închei ziua până cu fac sport. Mi-am creat circuitele mele pentru antrenament și le fac mereu. Dacă nu le fac, a doua zi mă simt vinovată iar corpul îmi spune că am motiv să mă simt vinovată.

Alimentele pe care Ani Crețu nu le consumă niciodată: “Nu există nu pot, există nu vreau”

Care sunt alimentele pe care nu le consumi niciodată, tu sau familia ta?

– Marcel mai mănâncă lactate, brânză, dar nu bea lapte. Nu mănânc lactate deloc. Iar zahăr deloc. Poate sunt excepții, o dată la 6 luni, poate. Eu folosesc green sugar atunci când fac prăjituri în casă. Inclusiv mama folosește green sugar atunci când ne face cornulețe, pentru că ne plac mult cornulețele făcute de ea. Le face cu untură, de la porcul crescut de ea, cu magiun de prune, fără zahăr și nucă coaptă.

Dar ai vreo plăcere vinovată culinară căreia nu poți să-i reziști?

– Pot să mă abțin de la orice. Limitele noi ni le impunem. Atunci când nu putem ceva, de fapt nu vrem să renunțăm la acel lucru. Nu e că nu putem, nu vrem. Îmi place să beau uneori bere cu ghimbir, este fără alcool și să spunem că este cumva plăcerea mea.

“Eu nu am mai băut sucuri din comerț de la 18 ani”

Nu cred că se pune problema de fast food vreodată, așa e?

– Nu există. În afară de apă minerală, eu nici nu mai știu cum este gustul sucurilor acidulate. Eu nu am mai băut așa ceva de la 18 ani. Și nici din sucuri fără acid, sau smoothie-uri nu beau. Pentru mine există doar fruct, dar nici fructe nu prea mănânc, În schimb mănânc legume, multe, de toate felurile. Tot felul de salate.

Eu nu am pagină de facebook de ceva vreme, de 2 luni jumătate. Este o întreagă tragedie. Am făcut rapoarte, am trimis mail-uri ca să-mi recuperez contul, dar nu s-a întâmplat nimic.

Ani Crețu, probleme cu conturile de socializare: “Nu suntem protejați în online”

Nu știu dacă a fost hack-uit contul, eu apar ca Will Smith pe facebook, încă aștept un răspuns, să aflu ce s-a întâmplat. Asta este, se întâmplă. Ideea e că nu suntem protejați. Cine crede că identitatea și pozele cu familia, cu copiii, sunt protejate, e utopie, nu există. Eu le-am trimis poze cu pașaportul, buletinul, cu acte de proprietate. Au încercat să-mi spargă blogul.

Mi-am schimbat parolele și așa am reușit să-mi salvez măcar Instagramul. Și apropo de Instagram, văd acolo tot felul de suplimente cu colagen, cu de toate. Poți să mănânci orice, oricât, dar dacă bei acel lucru, te faci țiplă. Era bine să existe așa ceva, că e frumos să zaci așa degeaba și să nu faci nimic. Apoi văd tot felul de antrenamente cu pilates la perete, și te transformi în câteva zile. Iar eu, văd la mine că sunt zone pe care trebuie să le mai lucrez. Mă întreb dacă nu cumva sunt eu defectă.

“Eu vreau să îi trasez copilului meu niște direcții, deciziile îi aparțin”

Care este cel mai prețios sfat pe care i l-ai dat fiului tău?

– Încerc să îi spun același lucru pe care mi l-a spus mie bunica. Să gândească cu capul lui și nu cu capul altuia. Este cel mai important. Dacă ai o cultură generală, un sistem de valori care ți se formează, ai o temelie. Dacă și citești, dacă vezi lumea, poți să iei decizii pentru tine. Și când faci o greșeală, nu contează că făcut-o, important e să nu o repeți.

Omul din greșeli învață. O navetă nu o construiești și zboară în spațiu din prima, totul vine experimentând. Iar asta aduce de la sine și eșec, dar și învățare. Eu nu cred în sfaturi, dar copilului meu vreau să-i trasez niște direcții, deciziile îi aparțin. I-am spus că voi fi lângă el, indiferent ce va face. Asta nu înseamnă că voi fi de acord întotdeauna cu ce va face el.

Fiul lui Ani Crețu vrea să devină oceanograf: “El prinde toate creaturile din apă”

Care este destinația voastră favorită pentru vacanță?

– Nu avem una. Ne place să fie apă, cald și nisip alb. Trebuie să fie apă în față, ca fiul meu să prindă toate orătăniile. Toți crabii pământului, toți peștii vrea să-i prindă. A prins foarte mulți în Mauritius.

M-am ars pe față, în vacanță, pentru că am stat aplecată cu plasa, să îl ajut să prindă pești. Stăteam pe o mică insuliță, unde el trebuia să prindă toate creaturile. Dacă nu, mergeam în altă parte, la ocean, unde prindea crabi. Îi plac mult. Zice că vrea să se facă oceanograf.

E o meserie frumoasă, dar e și grea.

– Acum, dacă îți place ce faci, nu are importanță cât de greu este. Meseria de actor este ușoară? Fiecare meserie e grea, dar dacă îți place, greutatea pică în plan secund, te bucuri de ceea ce faci. Și soțul meu spunea uneori: “Dar voi, actorii, munciți? Voi vă jucați, apoi munciți.”

“M-am gândit în ultimele 2 luni să plec din România. E multă poluare emoțională”

Te-ai gândit vreodată să părăsești România?

– În ultimele două luni, da. Acum, în ultimele zile mi-a mai trecut. Dar îi spuneam soțului meu că aș vrea să mergem undeva unde sunt mai puțini oameni. Poate am devenit mai sensibilă eu în ultima vreme. Văd prea multă poluare negativă. Te uiți în jur și nu mai vezi oameni care zâmbesc. Simplul motiv că trăim e un motiv să zâmbim.

Să ne bucurăm de natură, de tot. Cu toții avem greutăți, dacă nu ne plângem, nu înseamnă că nu le avem. Eu de multe ori am auzit lucrul acesta. Nu ar trebui să judecăm omul doar după vorbă. Judecă-l după faptă. Există prea multă poluare emoțională negativă. Iar răutatea vine gratuit. E foarte simplu să faci un rău.

Ani Crețu, despre sacrificii: “Sistemul educațional din România este doar performanța financiară a părinților”

Cât de greu e să faci om dintr-un copil, câți bani trebuie să investești în educația lui. Sistemul educațional din România este doar performanța finanțelor părinților. Ca și la sport, dacă nu îi cumperi copilului echipament și îl trimiți pe banii tăi, nu faci nimic.

Durează mult să faci un bine. Dar nu înțeleg ce câștigă oamenii dacă sunt răi. Noi am avut multe ocazii să rămânem în altă parte, prin prisma jobului lui Marcel. Puteam să rămânem în Statele Unite, dar am refuzat.

Care este cea mai mare dorință a ta în momentul de față?

– Să fim sănătoși, ca să trăim mult. Dacă ești sănătos, ai putere să le faci pe toate, iar apoi vin și restul. E cel mai important lucru, poți să ai orice, dacă se apropie mosorul de finish, ce iei cu tine? Vezi toți oamenii care aleargă să facă munți de bani. Ok, dar cu ce pleci?