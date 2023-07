Dezvăluiri picante despre Claudia Ghițulescu: “Eu iubesc să iubesc”

Claudia Ghițulescu a fost încercată de greutăți care au marcat-o. În interviul exclusiv pentru FANATIK, frumoasa interpretă de muzică populară a vorbit deschis despre vindecare și despre iertare. Cine sunt persoanele care i-au fost alături necondiționat, dar și ce planuri de viitor are, ne spune chiar artista.

Cum se întreține Claudia Ghițulescu: “Nu beau decât apă și limonadă”

Ești considerată una dintre cele mai frumoase artiste de muzică populară. Care este secretul?

– Așa m-a lăsat Dumnezeu. Mama mea e o femeie foarte frumoasă, foarte îngrijită și de la ea am luat multe lucruri importante. Nu exagerez cu mâncarea, fac mult sport. Dimineața și seara mă demachiez, aplic creme și dimineața și seara. Am grijă să mă hidratez corespunzător zilnic. Nu beau decât apă și limonadă. Beau o cafea dimineața și cam atât. Dar cafeaua trebuie să fie făcută de mine, la ibric.

Ce părere ai despre intervențiile estetice?

– Sunt de acord cu ele și le felicit pe fetele care au curaj, eu am o teamă foarte mare de doctori. Eu cred că femeile trebuie să fie frumoase, chiar dacă au anumite lucruri care nu sunt perfecte. Le încurajez să își facă anumite intervenții, dacă ele asta își doresc și le face fericite.

“Mi-am făcut o intervenție de blefaroplastie”

Ai de gând să apelezi și tu la intervenții estetice pe viitor?

– Eu deocamdată nu am făcut nimic major, pentru că nu e cazul. Dar voi face, cam peste 20 de ani. Sper să mă țină organismul așa cum aș vrea eu încă vreo 20 de ani.

Dar proceduri non invazive?

– Da, sunt de acord și cu acestea. Spre exemplu, mi-am făcut blefaroplastie, pentru că și-a făcut și mama mea. Am văzut cum se vede și mi-a plăcut. Eu am făcut asta pentru că am considerat că e o problemă cu ochii. Îmi cădea pleoapa și mi-am făcut această intervenție pentru că m-a făcut să mă simt bine.

Ai trecut prin momente grele. După nenorocirea cu pierderea sarcinii, ți-a adus alinare credința?

– Credința am avut-o de când mă știu. Eu cred că m-am născut cu ea. Atunci a fost primul moment în viață în care am zis că Dumnezeu m-a uitat. A fost un declin. Am mers la părintele meu duhovnic și mă rugam să nu îmi pierd credința.

Îi spuneam: “Părinte, am pierdut copilul și familia, nu vreau să-mi pierd credința”. Nu m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu acea întâmplare neapărat. Eram deja apropiată și credeam din tot sufletul. Am avut o perioadă în care stăteam numai în canoane și rugăciuni, pentru că aveam un duhovnic destul de dur. Dar îmi plăcea lucrul acesta, să mă simt aproape de Dumnezeu.

Claudia Ghițulescu, despre infidelitate: “Cine înșală nu are sentimente puternice”

Cum se face că o femeie așa frumoasă ca tine a fost înșelată?

– Eu cred că atunci când un bărbat înșală, nu are sentimente profunde. Iar asta e valabil de ambele părți. Atunci când un partener simte nevoia să calce strâmb, înseamnă că nu iubește suficient, atunci apare infidelitatea.

Eu le recomand tuturor oamenilor să nu stea într-o relație dacă nu sunt sentimente puternice. Sunt și bărbați care își fac relații paralele și nu ai de ce să stai în asemenea relații. Atunci când o persoană nu mai are sentimente, simți, începe să se comporte urât. Eu pe soțul meu l-am iertat, a fost alegerea lui.

Cea mai bună variantă este să stai la o discuție, apoi să-și vadă fiecare de viața lui. Momentul acela greu prin care am trecut, când am pierdut copilul, este cumva karma mea. Dar dacă el nu mai avea sentimente pentru mine și a hotărât să meargă la altă femeie, a fost alegerea lui asumată.

“Din piesa mea, ‘O iubire înșelătoare’, se înțelege totul”

Cum ai reușit să depășești acele momente?

– Mi-a fost greu la început, am suferit. Dar apoi am plecat într-o vacanță și am încercat să mă deconectez de tot. Mergeam la plajă și îmi lăsam telefonul în cameră. Mi-a prins bine și m-am întors acasă cumva vindecată. La mine cel mai dureros a fost pierderea copilului, nici nu am mai simțit durerea înșelatului atât de puternic.

A fost îngrozitor. Este important ca în momentele grele din viață să nu te izolezi. Avem tendința să ne închidem în casă, să nu mai socializăm cu nimeni. Este bine să ieși, să vorbești cu oamenii, să nu le dai timp gândurilor să te acapareze. Eu nu port pică nimănui pentru ce s-a întâmplat.

Eu am și făcut o piesă la un moment dat, din care se înțelege totul. Se numește “O iubire înșelătoare”, care spune cam așa: “Las în urmă tot ce-a fost, că eu nu știu să urăsc/Pentru toate într-o zi, o să vezi că vei plăti.”

Claudia Ghițulescu, relație deosebită cu părinții: “Ei sunt echilibrul meu”

Cine îți este ție alături necondiționat?

– . Mama și tata sunt pentru mine stâlpi ai echilibrului meu. Dar am și câteva prietene pe care le am de 20 și ceva de ani. Eu sunt în general, destul de deschisă. Dacă am o problemă, nu mă ascund, o discut. Așa consider eu, că trebuie spuse lucrurile care ne afectează, nu trebuie ținute acolo, în suflet.

Cum faci față fanilor sau domnilor mai insistenți?

– Cred că atitudinea mea impune un respect, până la urmă. Nu am avut niciodată probleme cu niciun domn, să exagereze. Primesc cu drag complimentele și știu cum să pun o limită.

“Mama s-a vindecat de insomnii după 20 de ani”

Știu că ai făcut și un curs de Theta Healing. Ai de gând să te reprofilezi, pe viitor, să devii terapeut?

– Da, în perioada pandemiei. Am cunoscut o fată care făcea cursuri, Laura Popescu. A fost un înger pentru mine. Mi-a spus despre acest curs, eu nu știam despre ce este vorba, dar l-am acceptat cu mare drag. Chiar mi-a plăcut. Dar nu voi deveni terapeut.

Cu toate că acești oameni care vindecă mi se par fascinanți. Mama mea a avut o experiență frumoasă cu Paula Neacșu, un terapeut. A vindecat-o după 20 și ceva de ani de insomnie. Iar asta nu au reușit nici pastilele, nici doctorii. Cred că terapeuții au menirea lor, să vindece suflete. Dar eu nu voi practica niciodată, am vrut doar să văd despre ce este vorba.

Claudia Ghițulescu, sfaturi prețioase: “Ești om, nu ești pom”

Cum ar putea să treacă femeile mai ușor peste o depresie?

– Eu am o vorbă: “Ești om, nu ești pom”. În momentul în care ești foarte tristă, trebuie să te gândești ce te poate scoate din starea aceea. Sunt unele persoane care ascultă muzică, altele fac sport, altele se duc și se roagă la biserică, unele merg la psiholog. Eu le-am făcut pe toate.

În funcție de ce simțeam, și îmi ieșeam din starea aceea de tristețe. Este important să nu ne lăsăm niciodată să ajungem în acea stare de tristețe profundă. Atunci când simți că ești tristă, fă ceva. Du-te la o prietenă, fă sport, fă ceva. Dacă te lași acaparată de gânduri și stai doar în casă, te trezești la un moment dat pe canapea, cuprinsă de suferință.

Ce planuri ai pentru vara aceasta? Ceva vacanțe?

– Tocmai m-am întors din vacanță, am fost la noi, la Neptun și mi-a plăcut foarte mult. Aș vrea să plec câteva zile și la munte. După aceea, nu știu, dar sunt foarte prinsă cu evenimentele. Am multe cântări și spectacole, pe care trebuie să le onorez. Am multe evenimente și proiecte foarte frumoase de care mă ocup vara aceasta. Eu iubesc să iubesc. Și știu sigur că lucrurile se vor întâmpla în viața mea așa cum vreau.