Animalele președinților americani au stârnit controverse la Casa Albă. Câinele lui JFK, suspectat de spionaj

O adevărată menajerie de animale de companie au trecut pe la 1600 Pennsylvania Ave (adresa la care se află Casa Albă). De la președintele George Washington, Casa Albă a găzduit pisici, păsări și o varietate de animale mai exotice.

Animalele președinților americani au stârnit controverse la Casa Albă

Unele dintre animalele au fost imortalizate în discursuri, în timp ce altele s-au aflat în centrul unor controverse, un câine fiind chiar suspectat de spionaj! Președintele Martin Van Buren, de exemplu, a vrut să păstreze pui de tigru, însă Congresul a spus nu.

Van Buren a primit o pereche de pui de tigru dăruiți inițial predecesorului său, Andrew Jackson, de către sultanul din Oman. În momentul în care au ajuns la Washington, D.C., Van Buren era președinte și a ținut neapărat să păstreze animalele.

Dar Congresul a insistat ca puii să fie proprietatea guvernului american, nu a șefului executivului, potrivit unei relatări a Serviciului Parcurilor Naționale. “În cele din urmă, președintele a pierdut disputa cu Congresul și a dat puii de tigru unei grădini zoologice”, precizează Serviciul, citat de .

Președinții Calvin Coolidge și Teddy Roosevelt au avut fiecare o colecție ciudată de animale. Coolidge a primit în dar un hipopotam pigmeu pe nume Billy, dar l-a trimis la Grădina Zoologică Națională.

Roosevelt, un împătimit al activităților în aer liber, avea cel mai mare și mai eclectic și exotic amestec de animale de companie, de la un bursuc la o hienă, precum și o multitudine de animale de fermă. Însă un buldog pe nume Pete a fost cel care s-a dovedit a fi o problemă la Casa Albă.

Pete a fost “trimis la plimbare” după ce “l-a mușcat pe ambasadorul francez Jean Jules Jusserand, care era un bun prieten personal al președintelui”, potrivit Theodore Roosevelt Center.

Pentru soții Biden, scandalul legat de câinele Commander, expulzat de la Casa Albă, după ce a mușcat personalul de securitate, este familiar. În primele luni ale administrației, un alt câine al familiei, Major, a fost trimis în Delaware după ce a mușcat personalul de securitate.

Într-o paralelă istorică ciudată, ciobănescul german al președintelui Franklin D. Roosevelt, numit de asemenea Major, a avut o soartă similară cu cea a câinelui lui Biden. Andrew Hager, istoric rezident la Muzeul prezidențial al animalelor de companie, spune că Major al lui FDR a trebuit să fie relocat după ce “[a] rupt pantalonii prim-ministrului britanic la primul dineu de stat pe care Roosevelt l-a dat în 1933”.

Un alt câine al lui FDR, subiect de fake news

Dar terrierul scoțian al lui FDR, Fala, este cel care și-a câștigat un loc durabil în istorie. În 1944, adversarii lui Roosevelt au lansat un fake news conform căreia Fala ar fi fost lăsat din greșeală în urmă după ce președintele a vizitat Alaska la bordul unui distrugător al Marinei americane. Pentru a recupera câinele, “au fost nevoiți să întoarcă distrugătorul și să se întoarcă, cu un cost de câteva milioane de dolari și cu un risc pentru toată lumea”, explică Hager.

Nu există nicio dovadă că acest lucru s-a întâmplat vreodată, dar Roosevelt, un democrat, a folosit povestea într-un discurs de campanie din 1944 contra republicanilor, despre care a spus că nu se mai mulțumeau cu simple atacuri “la adresa mea, a soției mele sau a fiilor mei”. “Acum îl includ și pe cățelușul meu Fala”, a spus președintele în hohotele de râs ale publicului. “Și cu asta le-a închis gura”, mai spune Hager.

Câinele lui Nixon i-ar fi salvat cariera politică

Este posibil ca Richard Nixon să își datoreze cariera politică unui cocker spaniel alb-negru pe nume Checkers. Povestea nu datează din perioada petrecută la Casa Albă, ci din campania din 1952, când era partenerul de candidatură al candidatului la prezidențiale de atunci, Dwight Eisenhower. Se pregătea un potențial scandal legat de un presupus fond de război politic secret al lui Nixon, care amenința să-l forțeze pe Eisenhower să-l elimine de pe buletinul de vot.

Într-un discurs televizat, Nixon a contracarat criticii, recunoscând că ceea ce a făcut “a fost greșit, doar că nu ilegal”. Un cadou pe care l-a primit de la un susținător, a spus el, a fost un câine, Checkers. pe modelul lui FDR, Nixon și-a invocat familia – și animalul de companie al familiei – pentru a obține puncte politice.

Câinele, a spus el, fusese botezat de fiica sa de 6 ani, Tricia. “Și, știți, copiii, ca toți copiii, au iubit câinele, și vreau doar să spun asta, chiar acum, că indiferent de ceea ce se spune despre el, îl vom păstra”, a spus Nixon.

Discursul “Checkers” este considerat în general ca fiind cel care l-a salvat pe Nixon de la uitarea politică.

Câinele lui JFK, suspectat de spionaj

În timpul Războiului Rece din anii 1960, liderul sovietic Nikita Hrușciov i-a dăruit președintelui John F. Kennedy un mic câine de rasă mixtă puiul lui Strelka, unul dintre cei doi câini rusești care au zburat în spațiu și s-au întors teferi.

Pushinka (“pufos” în limba rusă) a ajuns la Washington, D.C., doar pentru a fi dus la Walter Reed Army Medical Center pentru a fi înțepat, împuns și radiografiat de către Agenția Centrală de Informații. “Oamenii au crezut că este un spion”, spune Jennifer Pickens, istoric al Casei Albe și expert în prima doamnă, care a scris și o carte despre animalele de companie prezidențiale.

“După o grămadă de teste pentru bombe și germeni și alte dispozitive de ascultare … [Pushinka] s-a îndrăgostit de iubitul terrier al președintelui Kennedy, Charlie, și a avut cățeluși care au fost numiți pupniks”, spune ea.

Lyndon Johnson, acuzat de cruzime față de animale

Succesorul lui Kennedy, președintele Lyndon Johnson, a fost criticat în mod infam pentru o fotografie în care apărea ridicându-și unul dintre beagle de urechi, aparent pentru a-l încuraja să latre pentru oaspeți.

Când fotografia a apărut în revista Life, “reacția publicului a fost rapidă și vehementă. În scrisori și apeluri telefonice către Casa Albă, în editoriale de ziar, în emisiuni de discuții la radio și televiziune, LBJ a fost denunțat pentru cruzime față de animale”, potrivit American Kennel Club.

Dar Pickens susține că reacția a fost exagerată. “Președintele Johnson a fost unul dintre cei mai mari iubitori de animale din toate timpurile, în special de câini”, spune ea. “Îi iubea pe acei beagle. Cred că a fost doar o întâmplare tristă pe care presa a exagerat-o.”

Hager atribuie episodul unei vechi tradiții de vânătoare din Texas care “nu s-a tradus în afara zonei rurale din vestul Texasului sau în afara acelei comunități de vânătoare”.

Pisica lui Clinton

Ajungem la anii 1990. este președinte, iar motanul alb-negru al familiei prezidențiale, Socks, este în centrul atenției. În mijlocul unei diviziuni partizane acerbe, Socks a fost prins pentru foarte scurt timp la mijloc.

Pisica primea atât de multe scrisori de la fani, încât reprezentantul republican din Indiana, Dan Burton, a cerut date despre cât a plătit Casa Albă pentru procesarea corespondenței.

Câinii lui Obama

Nu în ultimul rând, a existat o dispută legată de câinele de apă portughez al președintelui Barack Obama, Bo. În timpul campaniei, soții Obama au declarat că le-au promis fiicelor lor, Sasha și Malia, că vor primi un câine după alegeri.

Aceștia “au spus în repetate rânduri că vor să fie un câine salvat, cum ar fi unul dintr-un adăpost”, a precizat The Associated Press. Cu toate acestea, “căutarea lor a fost complicată de alergiile fiicei Malia, care ar exclude multe dintre ‘corciturile’ pe care președintele a spus că le-ar prefera”.

Senatorul Edward Kennedy și soția sa, Victoria, au recomandat un câine de apă portughez, o rasă cu reputația de a fi hipoalergenică. Bo a venit de la un crescător din Massachusetts, după ce câinele a fost returnat de primul proprietar.

Tehnic, este un câine salvat? “Este o zonă gri”, a declarat Wayne Pacelle, directorul executiv de atunci al The Humane Society of the United States. Bo este un “câine cvasi-salvat”, a spus el. “Dar trebuie să spun că mulți apărători ai animalelor sunt dezamăgiți că el (Obama n.r.) nu a mers la un adăpost sau la un grup de salvare a câinilor din această rasă.”

Sunny, un alt câine de apă portughez adoptat mai târziu în timpul președinției lui Obama, a fost de asemena implicat într-un incident în care a mușcat o prietenă de familie în vârstă de 18 ani.