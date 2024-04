Compania de consultanță care a monopolizat numirile în companiile de stat. „Vulpița misterioasă” la care apelează AMEPIP, super-agenția din subordinea premierului

Toate procedurile de selecție publicate pe site-ul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sunt derulate împreună cu aceeași firmă de consultanță: Fox Management Consultants SRL. Firma din București, care din 2012 are un singur angajat, pare să fi devenit o favorită pentru autoritățile publice atunci când vine vorba de selecția angajaților în firmele unde statul este acționar. Doar anul trecut, achizițiile directe pentru astfel de contracte au totalizat aproape 600.000 lei.

Compania care a monopolizat numirile în companiile de stat

Pe site-ul AMEPIP, super-agenția aflată în subordinea directă a premierului și înființată pentru a gestiona toate companiile cu capital de stat, erau luni, 15 aprilie, a membrilor unor consilii de administrație. Este vorba de companii din domenii diverse, aflate în orașe din toată țara. În toate procesele de selecție, expertul independent este reprezentat de către firma Fox Management Consultants SRL.

Spre exemplu, primul dintre anunțuri vizează selecția celor șapte membri din CA-ul Societății Apă-Canal Sibiu SA. Al doilea anunț vizează procesul de selecția al celor cinci administratori din CA-ul Aeroportului Internațional Brașov. Același anunț în care Fox Management Consultants SRL are calitatea de expert independent apare și pentru selectarea membrilor CA-urilor unor firme de pe litoral, Mamaia SA, Neptun-Olimp SA sau Centrul de Învățământ Turistic. Ultimele trei anunțuri vizează Societatea de Gospodărire Comunală Șura Mare, Regia publică locală a pădurilor Kronstadt, din subordinea Municipiului Brașov și SC Lacurile Naturale Ocna Sibiului.

Fox Management Consultants SRL a fost înființată în anul 2012, Magdalena Radu fiind administrator și asociat unic al firmei de plasare a forței de muncă. În anul 2022, firma a avut o cifră de afaceri de 333.000 lei, realizând un profit brut de 232.000 lei. A fost al doilea cel mai bun an din istorie al firmei, după ce în 2021 realiza un profit de 264.000 lei. De altfel, această firmă a reușit să aibă un profit de peste 100.000 lei abia din anul 2019.

În acel an, din cifra de afaceri a firmei de 222.000 lei, contractele publice câștigate au însumat 160.000 lei. În 2021, din veniturile totale ale firmei de 354.000 lei, contractele publice au reprezentat 254.000 lei – adică peste 70% din veniturile companiei erau reprezentate de contracte cu statul. Nu știm încă bilanțurile companiei pe anul 2023, însă potrivit platformei Termene.ro, achizițiile publice directe de anul trecut s-au ridicat la suma de 594.000 lei. Suma este cu atât mai impresionantă cu cât între septembrie și noiembrie, firma a avut activitatea întreruptă.

Contractele publice, marea lor majoritate achiziții directe în condițiile în care este vorba de sume relativ mici, au continuat să vină și în anul 2024. Unul dintre cele mai mari contracte obținute, chiar la începutul lunii trecute, a fost cu administrația orașului Voluntari. Cum orașul din Ilfov are multe companii municipale, Fox Management a fost contractată pentru selecția a 54 de administratori. La un preț de 2.500 lei pe angajat, contractul final a fost încheiat .

Numele acestei firme apare menționat, în special în presa locală, în câteva cazuri cu suspiciuni privind măsluirea unor concursuri pentru funcțiile de conducere din companiile de stat. Spre exemplu, în 2020, menționa firma Fox Management Consultants SRL ca fiind în spatele trucării concursurilor pentru angajările la firmele ApaVital Iași sau EcoSalubritate SA, din Pașcani. În aceste cazuri, procedurile de selecție ar fi fost repetate în mai multe rânduri, fără temei, iar contracandidații, respinși imediat după analiza dosarelor.

Un an mai târziu, tot la Pașcani, un consilier local, membru în CA-ul CSM Pașcani, contesta concursul prin care era numit un nou manager al clubului, și prin care poziția revenea unui liberal.

„Societatea FOX Management Consultants, care a încasat 5000 lei și s-a angajat să organizeze legal și transparent concursul, nu a parcurs decât ultima etapă, și aceasta în mod defectuos. În ziua de 10.12.2021, ora 12.30, plicul sigilat al singurului candidat se afla la CSM Pașcani, adică nu fusese deschis la data încheierii termenului de înscriere, nu a fost verificat și publicat dacă cei care și-au depus candidatura au dosarele complete și sunt validate…”, se arata în plângerea consilierului local. Reprezentanta Fox Management declara presei că rolul firmei a fost doar în selecția candidaților, și a precizat că va da banii înapoi. Aceeași firmă apare în cazul unei alte numire controversate, de data aceasta la , tot în 2021.

Firma Fox Management are și propriul motto, un citat din Antoine Saint-Exupery: „Limpede nu poți vedea decât cu sufletul, ceea ce e esențial uneori poate scăpa privirii”.

De ce are nevoie AMEPIP de experți independenți

AMEPIP a devenit operațională la începutul lunii martie, atunci când a și demarat procedurile de selecție pentru administratorii mai multor companii de stat. În aceeași perioadă, FANATIK a scris despre regulamentul cadru al Agenției, aprobat prin ordin al președintelui AMEPIP, companiilor cu capital de stat.

Concret, pentru companiile din subordinea Guvernului, doi membri erau aleși de șeful autorității tutelare (ex. Ministerul Energiei pentru companiile subordinea ministerului), alți doi de către AMEPIP și un al cincilea de către un „expert independent”, și acesta din urmă, selectat tot de către AMEPIP. În cazul companiilor unde acționar este o autoritate locală, comisiile de selecție sunt formate din doi membri aleși de șeful autorității tutelare (ex. un primar), plus un expert independent, numit tot de către autoritatea tutelară. Comisiile de selecție pot avea mai mulți membri, caz în care AMEPIP îi poate numi la cerere pe ceilalți doi.

Practic, prin modul de desemnarea a acestor comisii de selecție se poate obține o majoritate destul de ușor – în primul caz, cei doi membri numiți de AMEPIP, plus expertul independent selectat tot de către AMEPIP. Același lucru este valabil și la nivel local, acolo unde șeful autorității tutelare numește doi membri, plus selectează expertul independent. După cum arată astăzi procedurile de selecție de pe site-ul AMEPIP se pare că aceleași autorități locale din Sibiu, Brașov sau centrale, de la Ministerul Economiei, au ales complet întâmplător aceeași firmă pentru rolul de „expert independent”.

AMEPIP, care a devenit operațională de luna trecută, are deja . Este vorba de servicii de bază – de la pază și internet, la achiziția de obiecte de papetărie. Președintele super-agenției de stat este Mihai Precup, un tânăr bancher, fost candidat în 2020 pe listele Pro România. FANATIK a scris pe larg despre , iar recent chiar Comisia Europeană s-a sesizat privind procedura de numire a acestuia, fiind unul din motivele pentru care ultima plată din PNRR a fost amânată.

Cine este Magdalena Radu, acționara Fox Management

Despre Radu Magdalena Cristina, acționara și administratorul Fox Management, sunt foarte puține informații în spațiul public. La registrul comerțului, firma nu apare decât în anul înființării, nemaiexistând nicio modificare a acționariatului sau alte decizii administrative. Știm doar că în anul 2003, împreună cu o altă persoană, înființa firma Fox Executive Research Consultants Srl. Această firmă, deși nu este radiată, nu pare să fi avut activitate economică decât între 2005 și 2011, .

Din profilul de LinkedIn aflăm că a terminat Universitatea Româno-Americană (1997-2003), însă mai multe informații sunt pe pagina acesteia de Facebook. De aici aflăm că și-a petrecut „zece ani în media” și că este „o vulpiță hoață”. „Fur inimile oamenilor cumsecade și nu le mai restitui”, a scris aceasta.

Ca activitate în presă, aceasta semna în 2013, un articol în Catchy despre dilema femeilor apreciate ca amante, dar care nu sunt luate de nevastă – „tu ești prințesa viselor, în loc să fii regina sarmalelor” – și mai recent, în timpul pandemiei Covid, o serie de editoriale pe site-ul Active News. Aici materialele ei sunt anti-vaccinare, fiind citați o serie de medici conspiraționiști din perioada pandemiei, precum Monica Pop sau Răzvan Constantinescu.

Acesta din urmă avea să fie suspendat din cadrul UMF Iași, acolo unde era profesor, după ce a contestat pandemia în mai multe mesaje publice. Pentru declarațiile sale avea să fie cercetat disciplinar și de către Colegiul Medicilor. Astăzi, medicul Răzvan Constantinescu este candidatul Partidului Patrioții Poporului Român la președinția României, candidatură anunțată la finalul lunii martie. Partidul patrioților este partidul fondat de fostul deputat AUR, Mihai Lască, parlamentar care s-a remarcat prin poziții pro-Rusia – a cerut ieșirea României din NATO, iar recent a cerut Autorității Aeronautice Civile să i se explice ce sunt „liniile albe de pe cer” pe care le lasă avioanele în urma lor.

Din profilul ei de Facebook vedem că Magdalena Radu a participat la lansarea candidaturii lui Răzvan Constantinescu pentru alegerile prezidențiale, fără a preciza dacă este implicată activ în campania acestuia. În prezent, materialele ei de opinie sunt publicate pe diverse site-uri naționaliste, unde este prezentată ca jurnalistă la .