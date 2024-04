Animalele stranii care au apărut pe malul unui râu din Iași. Există risc epidemiologic

Un spațiu de tabără de lângă o zonă împădurită din Iași a fost invadat recent de o mulțime de , aparent de laborator, cu originea lor fiind neclară.

O mulțime de șoareci albi văzuți la marginea unei păduri

Această apariție ciudată a ridicat îngrijorări legate de riscul epidemiologic, deși pentru blândețea lor. Duminică, la marginea pădurii Dobrovăț din județul Iași, câțiva localnici au observat un grup de șoareci albi de laborator într-o zonă populară de camping de pe malul râului cu același nume, notează .

Prezența lor a stârnit curiozitatea și nedumerirea locuitorilor, care s-au întrebat cum au ajuns acolo și dacă aceștia prezintă vreun pericol. Nu se cunoaște originea acestor șoareci, dar se presupune că provin dintr-un laborator.

„Sunt șobolani albi de laborator. Teoretic sunt foarte blânzi și pot fi manipulați de coadă. Dacă este cineva care este dispus să-i prindă, aș putea eu să-i preiau apoi. Din păcate eu sunt plecat din oraș până spre seară și nu cred că pot ajunge acolo”, a scris cineva într-o postare de pe un grup de Facebook care arăta mulțimea de șoareci albi în iarbă.

„Stăteau unii în alții și când a vrut să le arunce un biscuit nici nu s-au uitat la el. Au mers pe lângă ei și efectiv nu reacționau. Ne gândeam că poate au fost lăsați liberi de la un laborator sau ceva de genul”, a mai spus o altă tânără.

Oamenii au reclamat problema la Garda de Mediu

Îngrijorarea a fost destul de mare, astfel că localnicii au făcut apel la Garda de Mediu și la Ocolul Silvic, însă nimeni nu pare să aibă o soluție clară în acest sens. Specialiștii explică că șoarecii albi de laborator sunt greu de adaptat la mediul natural și sunt concepuți pentru a fi folosiți în experimente științifice.

„Am văzut videoclipul și am luat legătura cu cei de la Ocolul Silvic. Nu este voie să se introducă animale de acestea în pădure, plus că vorbim despre protecția animalelor, de abandon, și de un anumit risc epidemiologic. Nu știm cine este autorul, nu am identificat nici șoarecii, dar dacă apar elemente de noutate, împreună cu Poliția Animalelor vom lua măsuri. Până la acest moment nu există o sesizare oficială”, a vorbit pentru sursa citată Gheorghe Bacușcă, șeful Gărzii de Mediu Iași.

Expertiza biologului Carmen Gache arată că acești șoareci, originari din America de Sud, nu ar putea să supraviețuiască în această zonă, sugerând că au fost probabil abandonați acolo sau au scăpat dintr-un mediu controlat de laborator. Apariția lor în natură ridică întrebări legate de posibilele riscuri epidemiologice și de abandonul animalelor dintr-un laborator.

Deși șoarecii de laborator sunt utilizați în cercetările științifice și teste biologice, adaptarea lor la mediul natural este considerată dificilă, iar existența lor într-o zonă deschisă ca aceasta poate pune probleme din perspectivă ecologică și de sănătate publică.