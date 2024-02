Animalul al cărui lapte are efecte miraculoase. Un român și-a făcut o afacere cu el: „E ca laptele de mamă”

Laptele de măgăriță a devenit o adevărată afacere în România. Este recunoscut pentru proprietățile sale terapeutice, fiind considerat un panaceu şi cel mai apropiat ca gust şi consistenţă de laptele matern.

Laptele de măgăriță, considerat un aliment minune

Crescătorii de măgari descriu aceste animale ca fiind inteligente, afectuoase, curajoase şi puternice, cu toate că oamenii au transformat cuvântul într-o jignire. Ei spun, însă, că încăpățânarea acestor viețuitoare vine doar din dorința de a se apăra de abuzurile la care au fost supuse.

Gabriel Mihaly este din județul Arad și crește măgari. Din iubire pentru mediul înconjurător, spune el, a hotărât să înființeze o „După o viaţă de management şi de afaceri am înţeles că nu doar asta contează, ci şi natura, lucrurile naturiste şi terapiile complementare au rolul lor. Astfel, m-am apropiat de aceste idei”, a declarat el

Gabriel și-a cumpărat un teren în apropiere de oraș și l-a populat cu 10 măgărițe, iar în scurt timp animalele au devenit atracția zonei. „Aici şi îl comercializăm. Facem şi produse de lapte, dar mereu avem grupuri de copii şi de adulţi care vin să mângâie aceste animale extraordinare, pentru că este o terapie adevărată.

Nu ştiu cine m-a ghidat pe mine să mă ocup cu aceste animale sacre, dar îi mulţumesc din suflet, pentru că nu pot să mă apropii de măgăruşii mei şi să nu simt acea adoraţie, acea iubire pe care o degajă aceste animale. E o iubire maternă. Aceste animale au nişte caracteristici extraordinare şi am putea învăţa multe de la ele”, a mai spus bărbatul.

Este asemănător cu laptele matern

Animalele sunt lăsate libere pe o pășune unde nimeni nu le deranjează. Totodată, au parte de apă curată, aer proaspăt, dar și hrană ecologică. De numai un an, crescătorul produce lapte de măgăriță.

Un litru de lapte de măgăriță se vinde cu 100 de lei și este colectat numai atunci când puiul și mama sunt împreună. Iar cea mai mare cerere, după cum a remarcat Gabriel, este în sezonul rece, căci oamenii au înțeles ce proprietăți are.

„Acest lapte de măgăriţă este un panaceu. Este foarte, foarte bun din punct de vedere terapeutic. Fiindcă ajută la oamenii cu probleme respiratorii, cu probleme de gât, gripă şi alte numeroase afecţiuni respiratorii. Laptele nostru are un succes extraordinar mai ales în rândul copiilor, dar şi al adulţilor. Și tot mai mulţi înţeleg că mai bine consumă ceva natural decât să aleagă calea medicamentelor.

Laptele de măgăriţă are şi un gust foarte special care place copiilor. Pentru că este 97% lapte de mamă. Prin gust se aseamănă cu laptele de mamă. Are foarte puţină lactoză şi aproape deloc grăsime. Şi atunci este tolerat de absolut oricine care are intoleranţă la lactoză şi ajută în orice alte probleme.

Reface flora bacteriană, flora intestinală, pentru doamne este extraordinar de bun pentru piele. Iar doamnele ştiu asta, la fel ca în legenda Cleopatrei. Aşa că noi producem şi săpun cu lapte de măgăriţă, încercăm să ne folosim de acest panaceu cât mai mult posibil”, a explicat Gabriel Mihaly.