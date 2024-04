Animalul pentru care românii primesc 100 de euro de la stat dacă îl cresc. Banii se dau pentru fiecare exemplar în parte. Laptele său e considerat un adevărat elixir pentru sănătate și carnea e peste orice import. Prea puțini îl includ însă în meniu

Animalul pentru care gospodarii încasează 100 de euro de la stat pentru fiecare exemplar. Laptele său are multe beneficii

Animalul pentru care gospodarii români încasează pentru fiecare exemplar. Laptele său are multe beneficii, în timp ce carnea este mai delicioasă decât orice alt produs care vin din import.

ADVERTISEMENT

Specialiștii recomandă consumul acestei specii, cu toate că prețurile sunt mai mari decât la altele din comerț. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alocat pentru 2024 un buget de 16,1 milioane de euro unei subvenții excepționale.

Mai exact, este o subvenție APIA de 100 de euro pentru persoanele care cresc în gospodărie sau la fermă vaci din rase de carne și bivolițe. Decizia a fost luată de politicieni în baza Cadrului de criză Ucraina, prelungit până la jumătatea anului curent.

ADVERTISEMENT

Plata maximă pe care o poate încasa o fermă este de 280.000 de euro. Așadar, crescătorii de vaci de carne și de bivolițe au numeroase beneficii, cu toate că în România nu există mai mulți de 20.000 de bivoli.

Una dintre fermele unde sunt crescute bivolițele pentru lapte și carne se află pe lângă localitatea Rupea din judeţul Braşov. Aici cresc în jur de 500 de exemplare, care dau lapte cu un an mai târziu decât vacile şi de trei ori mai puţin decât vacile.

ADVERTISEMENT

Specialiștii susțin că bivolițele pot da lapte timp de 12 ani. Mai mult decât atât, sunt mai rezistente din puncte de vedere a bolilor. Potrivit , un kilogram de telemea se vinde cu mai bine de 40 de lei. Un litru de lapte este circa 14 lei.

Care sunt proprietățile laptelui de bivoliță

Laptele de bivoliță are numeroase proprietăți pentru sănătatea organismului uman. Nutriționiștii recomandă consumul acestui aliment pentru că are în compoziția sa multe vitamine, cum ar fi: A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, C.

ADVERTISEMENT

De asemenea, specialiștii spun că are calciu, potasiu, magneziu, zinc, fosfor, cupru, fier, proteine, sodiu, carbohidrați și grăsimi. Asta înseamnă că are un profil nutritiv mai bun decât cel al laptelui de vacă. Produsul poate fi inclus foarte ușor în dietă.

În plus, laptele de bivoliță poate întări sistemul imunitar pentru că are lactobacillus plantarum, o bacterie care poate îmbunătăți absorbția mineralelor și a vitaminelor. Totodată, experții spun că poate stimula producția de proteine.

Aceste probiotice pot crește protecția împotriva agenților patogeni din tractul gastrointestinal. Mai mult, laptele de bivoliță include bacterii care sprijină sănătatea, denumite probiotice. Așadar, ajută la scăderea nivelului de colesterol și gestionarea greutății.

„Laptele este de două ori mai gras ca laptele de vacă, dar conţine grăsimi bune. Conţine cu 58 la sută mai mult calciu, sunt foarte bune pentru sistemul osos, pentru dinţi, previn anemia şi bolile cardiovasculare.

Carnea de bivol este de trei ori mai slabă decât carnea de pasăre, are colesterol mai mic, are omega 3 şi omega 6 foarte buni pentru imunitate şi ne ajută chiar şi la slăbit”, a declarat Diana Chivu, nutriționist, mai arată sursa citată anterior.