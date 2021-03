ANM anunță revenirea ninsorilor și a gerului în România. Unde va ninge în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță revenirea în forță a ninsorilor și a gerului în România pentru următoarele zile. Vom avea din nou căderi de zăpadă și temperaturi demne de mijlocul iernii.

”Babele” se pregătesc de plecare, însă locul lor nu va fi luat de căldură, ci de o reîntoarcere a iernii. Potrivit meteorologilor, mijlocul săptămânii va fi unul autentic de iarnă în multe zone din țară, nu doar la munte.

Miercuri, 10 martie, vremea va deveni rece pentru această perioadă din an în cea mai mare parte a țării, cu valori mult sub medie și cu precipitații sub toate formele, în special ninsoare.

Dacă luni, vremea a fost frumoasă și în încălzire în special în jumătatea sudică, cu temperaturi care s-au situat între 4 și 14 grade, cu cele mai mari valori în Oltenia, de marți după amiaza totul se strică din punct de vedere meteo.

Potrivit ANM, de marți seară, precipitațiile vor fi în extindere în jumătate sudică. Acestea vor fi mai ales sub formă de lapoviță şi ninsoare, iar în sudul Olteniei, al Munteniei şi în Dobrogea vor predomina ploile.

La munte, ziua vor fi fulguieli pe spaţii mici, iar pe parcursul nopții, va ninge în Munții Banatului, în Carpații Meridionali şi local în Carpații Orientali.

Miercuri, pe zi, va domina o vreme extrem de rece. Specialiștii spun că vor cădea precipitații pe arii extinse, local moderate cantitativ. În Moldova şi în sudul şi estul Transilvaniei vor fi ninsori şi lapoviță, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Banatului se vor semnala precipitații mixte: ploaie, lapoviță şi ninsoare.

Site-ul Administrației Naționale de Meteorologie indică valori extrem de scăzute pentru zilele de 10 și 11 martie în zonele sudice: dacă ziua vor fi valori de -1 .. 3 grade, pe parcursul nopților vor fi minime de -5 … -9 grade Celsius.

Ninsori și în Capitală în zilele următoare

În București, vremea a fost frumoasă luni și s-a încălzit ușor. Maxima a urcat până la 12 grade. În zilele următoare însă, vremea se va răci, iar miercuri vom avea un nou episod de iarnă. Vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Miercuri, în Capitală va ninge și vor fi maxime cuprinse între -1 și 3 grade, iar noaptea se anunță valori extrem de scăzute, de la -4 la -9 grade Celsius.