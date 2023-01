Ante Puljic merge până în pânzele albe să-și recupereze banii de la Dinamo: „Singura variantă e să-mi plătească acea sumă”

Joseph Akpala, Raul Albentosa și Ante Puljic au reclamat-o pe Dinamo la FIFA până când le va achita foștilor jucători salariile restante.

Ante Puljic se apără: „Am fost obligat să ajung la FIFA cu Dinamo”

Fostul căpitan al lui Dinamo a vorbit despre procesul intentat „câinilor”: „Da, am fost obligat să ajung la FIFA cu Dinamo, ceea ce nu credeam vreodată. Cu o parte dintre bani sunt pe lista creditorilor, pe alta trebuie să o recuperez conform deciziei FIFA. Nu pot spune exact suma, dar nu este una mare”.

Jucătorul a fost contactat de conducerea lui Dinamo, însă nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu „alb-roșii”: „Am vorbit cu cineva de la Dinamo, mi s-a făcut o propunere, am respins-o. Sunt obligați să plătească ceea ce a decis FIFA, vor bine, nu vor, bine, fiecare răspunde.

Singura variantă este să-mi plătească acea sumă și închidem cazul. Probabil, nu au banii sau nu vor să plătească, nu știu”, a mai spus clar și răspicat fotbalistul de 35 de ani ajuns la Bnei Sakhnin în prima ligă din Israel.

Ante Puljic nu are milă de Dinamo: „Multe lucruri urâte s-au întâmplat, multe minciuni”

Ante Puljic e necruțător cu Dinamo și nu e dispus să renunțe la niciun cent, : „Am urmărit situația clubului, m-am gândit cât va mai ține situația asta catastrofică. Știu ce a fost Dinamo, ce reprezintă ca brand, păcat că a ajuns în această situație. Multe lucruri urâte s-au întâmplat, multe minciuni, dar, asta e viața, nu mai e problema mea!

Am lăsat de multe ori de la mine în relația cu Dinamo, înainte de a fi criticat, gândiți-vă ce ați face voi în aceeași situație. Mai ales că am cedat de multe ori, am fost dus cu vorba”, și-a explicat jucătorul decizia în interviul acordat

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo,a încercat să negocieze: „Am purtat discuții cu jucătorii care au deschis procese”

Vlad Iacob a declarat că era foarte dificil să se ajungă la o înțelegere cu acești jucători: „Am purtat discuții cu jucătorii care au deschis procese, situația financiară nu ne permite flexibilitate în negociere, putem oferi puțin în comparație cu așteptările lor.

Chiar dacă au de recuperat puțini bani din salarii, din păcate cutuma, procedura uzuală de la FIFA, ei trebuie să primească despăgubiri, penalități, depindem de bunăvoința lor și sperăm ca ei să accepte și să renunțe la aceste litigii împotriva clubului.

Sau să primească o parte foarte redusă din sumele pe care le au de încasat conform deciziilor luate de FIFA”, a explicat acesta pentru Radio Dinamo 1948.