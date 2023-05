Antena 1 a dat startul filmărilor! Serialul apreciat de foarte mulți români va reveni

Unul dintre cele mai apreciate seriale de către români, de pe Antena 1, va reveni pe micile ecrane. Reprezentanții postului TV au dat startul filmărilor pentru un nou sezon. Când va debuta și ce scenariu au mai pus la cale regizorii și actorii?

Noi filmări pentru unul dintre cele mai favorite seriale al românilor, de pe Antena 1

”Lia-soția soțului meu” va avea și sezonul 2. Staff-ul producției lucrează de zor și pentru această etapă, chiar dacă prima încă nu s-a încheiat. Mai sunt doar șase săptămâni până se va termina sezonul 1 al serialului,

Ruxandra Ion, producătoarea peliculei, este mândră de cum evoluează proiectul său, mai ales că munca din spate nu este una ușoară. Ea este încântată, de asemenea, și de , dar și de numărul mare de telespectatori.

”Sunt mândră de evoluţia acestui serial, de echipa mea şi, nu îl ultimul rând, de actorii excepţionali din distribuţie. Un asemenea proiect presupune o muncă fantastică de echipă, însă faptul că telespectatorii noştri, cărora profit de ocazie să le mulţumesc pentru susţinere, ne urmăresc în număr atât de mare, ne motivează să ne găsim resursele să mergem mai departe”, a declarat producătoarea Ruxandra Ion.

Și de această dată, actorii vor fi aceiași: Ana Bodea, care o va interpreta pe Lia, Ștefan Floroaică în rolul lui Petru, Ioana Blaj în rolul lui Alice, Ilinca Goia, în rolul Otiliei, Oana Zara în rolul Danei, Alexandru Ion în rolul lui Pavel sau Doinița Oancea, în rolul lui Gabi.

Ce se întâmplă în sezonul doi din ”Lia-soția soțului meu”

Nu vor lipsi nici Kira Hagi, care va putea fi văzută în noi ipostaze în rolul Mirei, Vlad Gherman, care îl va interpreta în continuare pe Andi, Bebe Cotimanis în rolul lui Marcel și Andrei Aradits, în rolul lui Gianni Rocca, va încerca din nou să se răzbune pe Petru.

În sezonul 1 vor fi situații neprevăzute, căci lucrurile vor căpăta o turnură totală. Personajele se vor confrunta cu momente care le vor scoate din zona de confort, vor trebui să ia hotărâri în urma cărora viața li se va schimb, iar dramele vor fi de neevitat.

Lia, personajul principal, va avea în mod cert o viață nouă. Asta după ce i se vor ivi încercări din ce, în ce, mai dificile, pe care nici nu și le putea imagina vreodată. În ciuda acestora, va deveni o femeie mai puternică și nimeni nu-i va putea sta în cale să-și îndeplinească obiectivele.

”Maturizarea mea actoricească s-a petrecut pe platourile de filmare, pe parcursul primului sezon al proiectului «Lia, soția soțului meu». M-am maturizat in același timp cu personajul pe care îl interpretez.

Am trăit un amalgam de emoții atunci când am aflat ce se va întâmpla in următorul sezon al serialului. Lia va trece prin multe încercări, prin situații pe care nici nu mi le puteam imagina și va deveni din ce in ce mai puternică. Viața ei se va schimba complet“, spune Ana Bodea, cea care o interpretează pe Lia.