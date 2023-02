Oana Zara, vedeta din Lia, vorbește despre povestea de dragoste cu iubitul: ”Eu sunt disperata din relație”

Rolul din serialul Lia, unde Oana Zara o interpretează pe Dana Pescaru, fiica lui Bebe Cotimanis, a transformat-o pe tânăra de doar 26 de ani într-o adevărată vedetă tv. Până la apriția în producția Antenei 1, frumoasa Oana s-a remarcat ca dansatoare, dar și ca influencer, fiind creator de conținut pe Tik Tok. De aproximativ doi ani frumoasa șatenă este într-o relație cu cântărețul Bogdan Medvedi, componentul fostei trupe Maxim.

Oana Zara, fiica lui Bebe Cotimanis din Lia, dezvăluiri fierbinți despre adevăratul ei iubit

Sărutările lui criminale au înnebunit-o pe , și, fără să stea pe gânduri, s-a mutat împreună cu Bogdan Medvedi, unul dintre componenții trupei Maxim.

În premieră pentru FANATIK, cei doi au oferit un interviu la dublu în care s-au dezbrăcat de secrete și au dezvăluit picanterii din relația de cuplu, dar și când și cum va arăta cererea în căsătorie, totul fiind pus la punct, aparent chiar de viitoarea mireasă.

, moment mult așteptat de toată familia ei. De asemenea, frumoasa actriță mai divulgă și pe ce perioadă de timp se vor desfășura filmările iubitului serial de la Antena 1.

Oana Zara: ”Nu o să lucrez niciodată într-un birou”

– Suntem prezenți la premiera filmului realizat de Cristina Iacob, luați în calcul să vă implicați și voi într-un astfel de proiect?

Bogdan Medvedi: Mie mi-ar plăcea foarte. Oana deja este implicată într-un serial (n.r. Lia – soția soțului meu). Dorința noastră pe anul 2023, pe lângă ce facem noi acum, este să prindem și un film. Avem deja, atât vă putem spune. Acum așteptăm să vină și următorul.

– V-a ajutat experiența pe care îți început să o căpătați și după exercițiile dese de pe Tik Tok, pentru că, am văzut că voi acolo, cumva, interpretați niște roluri?

Bogdan Medvedi: Pot spune că da, după cum ai văzut, eu sunt mereu personajul care mi-o iau (n.r. râde). Cam acesta este rolul meu. Trebuie să suport femeia cum este ea, cu bune și cu rele.

– Ce vă vedeați făcând când erați mici?

Bogdan Medvedi: Eu îmi doream să ajung fotbalist nicidecum ce fac acum. Viața mea s-a schimbat complet.

Oana Zara: Eu făceam spectacole, cântam și dansam tot timpul cu sora mea și cu verișoara mea. Mi-am dorit tot timpul să fiu pe latura aceasta artistică. Din școala generală știu că eram sigură pe mine că eu nu o să lucrez niciodată într-un birou, asta era clar pentru mine. M-am apucat de dansuri, după de actorie. Medvedi cântă, mă învață câte ceva și pe mine.

Secretul Oanei Zara în relația de cuplu cu solistul fostei trupe Maxim

– Cum vedeți relația de cuplu dintre voi după o perioadă semnificativă de timp, fiecare prin proprii ochi? Poate chiar comparativ, cum erați la început și cum vă găsiți acum?

Oana Zara: Nu știu dacă este foarte mare diferența, dar, ceea ce pot spune este că am învățat să ne susținem reciproc. Acum avem mai multă grijă unul de celălalt, ne ajutăm că creștem împreună și chiar ne-am propus să ne fim alături. Pentru noi comunicarea este foarte importantă.

Bogdan Medvedi: Da, să știi că acesta cred că a și fost secretul longevității în relația noastră, comunicarea.

Oana Zara: Și ne distrăm împreună foarte mult, adică tot timpul. Și dacă ne certăm, noi în două minute ne împăcăm. Nu putem sta, ne bufnește râsul. Chiar nu putem să stăm supărați unul ce celălalt.

Subiectele de ceartă dintre actrița de la Antena 1 și iubitul ei: ”N-ai făcut curat, n-ai gătit sau nu ai spălat vasele”

– Care sunt subiectele de la care pornesc contrazicerile dintre voi?

Oana Zara: Cred că multe pornesc de la lipsa de timp. Suntem mereu pe fugă sau…

Bogdan Medvedi: N-ai făcut curat, n-ai gătit sau nu ai spălat vasele. Pe astea le-a omis ea, dar le reaminstesc eu.

Oana Zara: Da, da (n.r. râde)! Oricum lucrurile mici, nu ceva ce să conteze.

Bogdan Medvedi: Da, așa chestii minore ca să mai detensionăm atmosfera. Ca la cutremur, dacă nu este o ceartă foarte mult timp, riscăm să ajungem la una foarte mare. Așa, mai bine le facem des, mici și este totul bine!

Oana Zara: Chiar e bine! Pe noi ne ajută foarte mult video-urile pe care le facem pe Tik Tok pentru că acolo avem diferite roluri prin care putem să detensionăm lucrurile dintre noi și așa mai țipăm unul la altul, dar doar interpretând un rol. Și așa lucrurile merg foarte bine!

– Ați realizat tematici în filmulețele de pe Tik Tok plecând de la certuri reale?

Bogdan Medvedi: Nu cred!

Oana Zara: Știi de la ce ne inspirăm, de la oameni, de la ce vedem în jurul nostru, din filme. Adică, pur și simplu din tot ceea ce ne înconjoară. Din relațiile prietenilor mai facem sau ne mai vin idei fără nicio legătură cu ceva anume.

Când ajunge la altar actrița din Lia – soția soțului meu?

– Dacă totul decurge așa frumos între voi, și, pentru că Bogdan preciza de secretul în relația voastră, ați luat în calcul și planurile serioase de nuntă sau poate copil?

Bogdan Medvedi: Bineînțeles! Avem planuri mai mult decât serioase!

– Este inelul deja cumpărat?

Bogdan Medvedi: Este deja totul gândit, este la cutia ucrainiană (n.r. râde)!

– Eu vă văd romantici, deci cererea va fi pe măsură?

Oana Zara: Da, el este cel mai romantic, mult mai mult ca mine… eu sunt mai nebună, mie îmi plac chestiile cu adrenalină. Nu prea știu la ce să mă aștept. Cred că o să țină cont și o să fie între.

Bogdan Medvedi: Adică vrei să te cer atunci când sărim cu parașuta?

Oana Zara: Da, în aer și poate pierzi inelul (n.r. râde)!

”I-am trimis mai demult modelul de inel, cred că acum câțiva ani”

– I-ai dat mici indicații referitor la cum ai vrea să fie inelul, cererea?

Oana Zara: Nici eu nu știu ce mi-aș dori, cum aș vrea să fie inelul. Nu sunt pretențioasă. Am aruncat un ochi pe ici pe colo, dar nu știu ce piatră aveau, dacă erau cu diamant. Nu am fost atentă la asta, eu mi-am dorit să îmi placă. I-am trimis mai demult, cred că acum câțiva ani, că acele modele sunt cele care îmi plac (n.r. râde)! Nici nu cred că le mai are!

Bogdan Medvedi: Da, pe la început (n.r. râde)! Cred că mi le-a trimis în ideea că poate mă sperie și o să ne despărțim, dar uite că eu nu am plecat!

Oana Zara: Nu m-am gândit la asta, dar puteam să îți fac o farsă!

– Va urma acest pas curând sau mai sunt lucruri de realizat până acolo?

”Ne dorim și noi o familie, copii!”

Oana Zara: Nu, chiar ne gândim serios la asta. Ne dorim și noi o familie, copii! Eu am proiectul acesta la Antena 1, serialul. Filmările mai durează cel puțin un an, dar, nu știu, până la urmă… Când vrea Dumnezeu. Dacă este să se întâmple, suntem deschiși!

Bogdan Medvedi: Știm că trece și trebuiesc făcute toate la timpul lor.

– Părinții voștri ce spun despre aceste planuri?

Bogdan Medvedi: Eu sunt foarte nerăbdători, își doresc cred că mai mult decât noi să se întâmple mai repede.

Oana Zara: Dar nu ne presează, nu ne zic direct! Noi făcând acele filmulețe, fiind mereu cu zâmbetul pe buze, ei încă ne văd, cumva, ca pe niște copii în continuare. Cred că și noi ne mai vedem uneori așa, cred că de aceea nu am luat încă o hotărâre. Zicem că suntem prea mici, deși, este doar o percepție.

Războiul argumetelor – ce le place și ce nu unul la altul?

– Aș vrea să îmi spuneți rapid trei lucruri care vă plac unul la celălalt?

Bogdan Medvedi: Inima bună, educația și frumusețea pe locul trei.

Oana Zara: Cel mai mult îmi place, la fel, faptul că are un suflet foarte bun. Cred că asta m-a atras și m-a ținut lângă el. În al doilea rând îmi place că este altruist, mă ajută cu orice. Eu sunt disperata din relație – ce să fac, ce să fac – iar el găsește tot timpul calmul și răbdarea să mă ajute. Și talentul lui. Pentru mine vocea lui este cea mai bună din România și chiar îmi doresc să fie auzit de foarte multă lume, poate chiar și în afară.

– Și acum trei lucruri care nu vă plac și pe care ați încercat să le remediați sau la care încă mai lucrați?

Bogdan Medvedi: Se stresează prea mult și încă mă lupt cu asta, încerc să o învăț să se relaxeze și să trateze orice problemă pe care o are nu este un capăt de țară. Doi, punctualitatea și trei… sincer, nu am! Gătește, spală, la acest capitol este exemplu.

Oana Zara: Ce nu-mi place la tine, că-mi place tot! Aa, este ceva… lucrurile împrăștiate. În rest mă ajută, mă susține foarte mult. Gelos nu este! Legat de muzică mă deranjează că nu cântă mai des, că nu face video-uri în care să interpreteze.