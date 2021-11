Antonia, moment dureros înainte de un concert: „Am primit vestea că a murit bunicul meu”

Antonia a trecut printr-un moment dureros în urmă cu câțiva ani, în timp ce se afla în drum spre un concert. Iubita lui Alex Velea a fost nevoită să susțină concertul respectiv după ce a primit o veste cumplită.

Cântăreața a aflat atunci că bunicul ei a murit, însă a fost nevoită să urce pe scenă oricum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bunicul ei se afla în stare gravă la spital, dar artista nu credea că acesta își va pierde viața atât de repede.

nu obișnuiește să vorbească prea des despre viața personală, Cu toate că este mereu cu zâmbetul pe buze, solista are parte și de momente mai dificile.

Antonia, moment dureros înainte de concert

a vorbit despre acest moment dureros în cadrul unui podcast. Vedeta știa că bunicul ei nu va mai rezista foarte mult, fiind destul de bolnav. Nu s-ar fi așteptat să primească vești proaste chiar atunci.

A fost un moment cumplit pentru artistă, care și-a susținut concertul cu zâmbetul pe buze, deși îi era foarte greu. Totul s-a întâmplat cu aproape trei ani în urmă.

„Acum 2-3 ani când eram în drum spre concert în Galați, am primit vestea că a murit bunicul meu.

Eram terminată, am fost implicată cu mama s-o ajut, știam că o să se stingă, dar nu atât de repede. Nu aveam încotro, trebuia să fiu pe scenă”, a povestit Antonia în cadrul podcastului găzduit de .

Antonia și-a dus concertul la bun sfârșit în seara respectivă. Imediat după ce a terminat, vedeta a coborât de pe scenă și s-a urcat direct în mașină pentru a fi alături de familia ei în acele momente dificile.

Cântăreața a fost blamată de fani pentru că nu a stat să facă poze cu ei după concert. Mulți și-au exprimat furia și i-au adresat cuvinte acide și au judecat-o după acest gest. Cu toate acestea, nimeni nu s-a gândit că poate ar exista un motiv serios pentru care să plece brusc.

„Am văzut cât de răi pot fi oamenii. Eu în seara aia nu am rămas să fac poze. N-am dat explicații, am sărit direct în dubă și am plecat.

Am primit mesaje să-ți fie rușine că n-ai stat să faci poze, că am stat cu copilul în brațe în frig…”, a mai povestit Antonia în cadrul aceluiași podcast.