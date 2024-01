Antrenorul care l-a marcat pe ”Pepe” Bornescu la Rapid. ”Aveam ochii roșii, nu mai vedeam nimic”

Rapidiștii au simțit mereu o satisfacție enormă atunci când au învins rivala Steaua, însă probabil niciun meci nu se compară cu acel Rapid – Steaua din aprilie 2010, când Giuleștiul a asistat la un 5-1 de povestit nepoților. Antrenor atunci, pe banca Rapidului, era Ioan Andone, cel care avea un talent deosebit în a-și motiva jucătorii.

Antrenorul care l-a marcat pe ”Pepe” Bornescu la Rapid

O spune chiar Mircea ”Pepe” Bornescu, portarul de atunci al giuleștenilor. ”Am jucat cu CFR acasă, țin minte am bătut 4-1, era Viorel Hizo antrenor. Nea Vio. A insistat chiar el pe lângă nea George să rezolve mai rapid transferurile. Nea Ando știe, când vrea să facă el atmosferă și să te bage în priză. Aveam ochii roșii, nu mai vedeam nimic.

A știut să ne motiveze ofarte bine, eram foarte bine pregătiți. Am prins moment bun, mi-a părut rău că nu am reușit să dăm mai multe goluri, pe lângă ălea 5 goluri am avut 6 ocazii. Am fost foarte concentrați, la pauză nu stătea nimeni jos”, își aduce aminte Bornescu, în direct la Suflet de rapidist. Paradoxal, Rapidul învingea Steaua cu 5-1 chiar de Paște, sărbătoarea preferată a lui Gigi Becali.

Marcatorii de atunci, în acel din 18 aprilie 2010, erau Al. Ioniță I (‘7, ’17), Cesinha (’22), M. Constantin (’31 – pen.), Helder (’73). Echipa care își trecea numele în istorie era alcătuită din Mircea Bornescu – Cristian Săpunaru, Adrian Iordache, Marius Constantin, Vladimir Bozovic – Darijan Matic, Costin Lazăr (cpt.) – Ștefan Grigorie (2. Helder ’72), Juliano Spadacio (10. Ovidiu Herea ’81), Cesinha – Alexandru Ioniță II (27. Edgars Gauracs ’77).

Pe banca Rapidului stătea Ioan Andone, considerat unul dintre antrenorii de top ai vremii. Născut în 1980, Ioan Andone a antrenat în cariera sa echipe importante precum Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau Omonia Nicosia. Ca și antrenor, ale României, patru Cupe ale României și o Super Cupă.

Un oficial al Rapidului nu consideră meciurile cu Steaua derby

Interesant, Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului, explica motivul pentru care nu toți fanii giuleșteni ar considera meciurile cu Steaua sau FCSB ”derby”. ”De ce spun asta? De-a lungul vieții mele de rapidist, Steaua niciodată nu a considerat meciurile cu Rapid derby. Pentru ei unicul derby era cu Dinamo.

Ne-au bătut de atâtea ori, ne-au ținut cu talpa pe grumaz, uneori logic pe valoarea jucătorilor pe care-i aduceau, alteori prin sistem. Eu personal nu consider meciul de mâine derby. Nici cu Dinamo nu consider derby, nici cu FCSB. Derby e cu Petrolul, aș mai spune că e cu UTA că de foarte multe ori ne-am bătut cu ei”, a explicat Ionescu.

