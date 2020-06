Antrenorul din Craiova care i-a cucerit pe arabi: “Am fost impresionat până la lacrimi!” Exclusiv

Zona Arabiei a devenit din ce în ce mai tentantă pentru lume fotbalistică din România, atât jucători, cât și antrenori. Arabii au prins mare încredere în cei veniți din țara noastră, grație rezultatelor unor antrenori ca Balaci, Olăroiu sau, mai nou, Răzvan Lucescu. FANATIK vă prezintă astăzi cum un craiovean a ajuns foarte apreciat în Emiratele Arabe Unite și cum vorbește un jucător de națională despre el.

Dan Zdrîncă, antrenorul din Craiova care i-a cucerit pe arabi

Din luna februarie a anului 2019 și până în urmă cu câteva zile, Dan Zdrîncă a făcut parte din staff-ul tehnic al lui Al Ain (Emiratele Arabe Unite). Nu a putut să ducă la capăt acest sezon, având în vedere problema pandemiei de coronavirus.

După un an și jumătate petrecut la Al Ain, antrenorul cu portarii și clubul au decis să meargă pe căi diferite, însă surpriza a venit tocmai după acest episod. Goalkeeper-ul echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite, Khaled Eisa, a vorbit pentru cea mai mare televiziune din țară despre Zrîncă, simțindu-se mândru de faptul că a putut să lucreze cu olteanul: „Dan este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am avut în cariera mea. M-a ajutat să-mi îmbunătățesc punctele mele slabe, a lucrat foarte mult cu mine.

Toți portarii de la echipă am avut de învățat de la el. Secretul succesului meu este Dan Zdrîncă! Va fi o mare lovitură pentru echipă dacă el va părăsi clubul, dar asta este viața în fotbal. Echipa cu care va semna va fi norocoasă, deoarece este un antrenor fantastic și consider că el poate să îmbunătățească jocul oricărui portar de la orice echipă”, a declarat Eisa pentru Abu Dhabi TV.

Dan Zdrîncă, impresionat de cuvintele fostului său elev

Dan Zdrîncă a comentat în exclusivitate pentru FANATIK declaraţiile fostului său elev: „A fost o declarație pentru cea mai mare televiziune din Emirate. Am fost impresionat până la lacrimi, nu am cuvinte. A fost o muncă imensă, cu rezultate personale foarte bune. Numărul de intervenții spune ceva despre modul în care am lucrat și la ce nivel a ajuns el. Am dezvoltat și o relație de prietenie”, au fost cuvintele olteanului pentru FANATIK.

Acesta se află în țară, tocmai ieșind din perioada de izolare obligatorie pentru cei care au sosit în țară. Întrebat dacă își va căuta angajament în România, Dan Zdrîncă a spus: „Mă aflu în țară în aceste momente. Deocamdată, sunt într-o vacanță, nu știu dacă voi alege România, vom vedea ce va fi peste ceva timp”.

Cine este Dan Zdrîncă: a lucrat cu Reghecampf la Al Hilal, iar unul dintre elevii lui a apărat la CM 2018

Dan Zdrîncă a jucat în țară pentru echipe ca Extensiv Craiova, Astra, Jiul Petroșani, FC Brașov și Farul Constanța și a ajuns pentru prima dată în Oman, la Saham Sport Club, acolo unde a fost secundul lui Aristică Cioabă. Cei doi au dus echipa spre câștigarea Opl Cup. Observat pentru calitățile sale, Zdrîncă a luat drumul Arabiei Saudite, la Al Hilal, actuala echipa a lui Răzvan Lucescu.

Acolo, tehnicianul oltean a colaborat cu Laurențiu Reghecampf, însă mandatul fostului antrenor al FCSB-ului s-a încheiat după 24 de meciuri, iar Reghe a contabilizat 13 victorii, 6 remize şi 5 înfrângeri. Zdrîncă a rămas în cadrul clubului și după plecarea „principalului”. Acesta fusese promovat de la echipa olimpică, un fel de echipă secundă, după ce câștigase campionatul.

Rămas în staff-ul lui Al Hilal în timpul mandatelor a mai multor antrenori, Zdrîncă a reușit să cucerească două trofee de campion. L-a antrenat pe Abdullah Ibrahim Al-Mayou, cel care a apărat poarta Arabiei Saudite în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial din 2018, împotriva Rusiei.

După câțiva ani petrecuți la Al Hilal, Dan Zdrîncă a decis să ia calea Emiratelor Arabe Unite, la Al Ain, ocupanta locului doi în clasamentul primei ligi, cu 37 de puncte, cu 6 sub Shabab Dubai. Echipa are 13 titluri de campioană în palmares și a cucerit Champions League pe zona Asiei în 2003.

„Arabii nu erau foarte speriați, dar aveau reguli stricte și erau respectate. Ultimul meci îl jucasem pe 14 martie, iar pe 19 aveam meci. Ne-am antrenat până pe 18, iar seara ne-au spus că nu mai jucam și că se amână și am ținut-o tot așa. Fotbalul din Arabia s-a ridicat mult în ultima vreme, nu mai este cum îl știm. Un jucător poate să plece și din zona Golfului către Europa, nu numai invers. Un exemplu este Nicolae Stanciu.”, a declarat Dan Zdrîncă pentru Oltenia TV în urmă cu ceva timp.

