PSG, virtual campioană în Franța! Mbappe, gol antologic marcat în stilul lui Rabat Madjer Video

PSG are un sezon excelent sub comanda spaniolului Luis Enrique, și apropiindu-se la un singur pas de câștigarea unui nou titlu în Franța.

Dublă pentru Dembele și Mbappe, reveniți ca titulari

Parizienii s-au impus la Lorient, scor 4-1, prin golurile marcate de cei doi jucători pe care antrenorul Luis Enrique i-a lăsat pe bancă în meciul cu Olympique Lyon: vedetele Mbappe şi Dembele.

Ousmane Dembele a deschis scorul, în minutul 19, după o acțiune individuală încheiată cu un șut din interiorul careului.

După doar 3 minute, Kylian Mbappe a mărit avantajul echipei sale, după ce a primit în careu o pasă de la Nuno Mendes și a reluat în plasă cu călcâiul, în stilul lui Rabat Madjer, fostul fotbalist de la FC Porto, autor al unui gol antologic în finala Cupei Campionilor Europeni din 1987, contra lui Bayern Munchen.

Showul lui Mbappe a continuat în repriza secundă, când a reușit un dribling fabulos și a pasat în fața porții pentru Dembele, care a reușit dubla.

Gazdele au modificat tabela în minutul 73, când Bamba a înscris cu capul, după un assist al lui Benjamin Mendy, iar Mbappe a închis tabela cu un șut din afara careului.

PSG are 69 de puncte în clasamentul din Ligue 1, fiind virtual campioană. Cu patru etape înainte de finalul sezonului, PSG are un avans de 11 puncte faţă de ocupanta locului secund, AS Monaco, care a câştigat la rândul ei, cu scorul de 1-0, meciul disputat pe teren propriu cu Lille OSC.

Seria de invincibilitate a parizienilor în campionat a ajuns la 25 de meciuri. Totodată este al treilea meci consecutiv terminat cu același scor: 4-1 împotriva Barcelonei, 4-1 împotriva lui Lyon, iar acum 4-1 împotriva lui Lorient.

Mbappe a ajuns la 43 de goluri în acest sezon

Les Parisiens își mențin ritmul pozitiv și se apropie de al 12-lea titlu istoric în campionat. Ei vor sărbători titlul, cel mai probabil, sâmbătă, pe teren propriu, contra lui Le Havre, una dintre codașele clasamentului.

– cel mai bun bilanț al său de până acum la club. De asemenea, el a devenit primul jucător din Ligue 1, care ajunge la cel puțin 25 de goluri patru sezoane la rând.