Antrenorul lui FC U Craiova propune un jucător la naţionala României: “Are multă calitate!”

. După un meci foarte bun făcut de olteni, formația din Bănie a urcat pe locul 9, deasupra rivalei din etapa 21. În urma duelului de pe Ion Oblemenco, antrenorul gazdelor propune un jucător la naționala României.

propune un jucător la naționala României. Giovanni Costantino crede că portarul oltenilor are multă calitate și poate să dea o mână de ajutor echipei lui Edi Iordănescu. Tehnicianul italian susține că Gurău ar trebui să își pună ca obiectiv convocarea după un meci foarte bun făcut cu Petrolul Ploiești.

“E bine, am norocul de a avea o echipă bună, jucătorii sunt buni și muncesc. Bineînțeles, și eu vin cu pregătirea meciurilor, dar cel mai important aspect e lotul. Pentru mine, fotbalul e un joc de echipă, nu individual.

Atacăm și ne apărăm împreună. Văd jucători cu calități bune în atac care aleargă ca nebunii când n-au mingea și văd fundași care încearcă să joace cu mingea la picior. Vrem să jucăm fotbal. Gurău trebuie să aibă ca obiectiv convocarea la naționala României, pentru că are calitate foarte multă. Da, cred că poate fi convocat”, a spus Giovanni Costantino.

Florin Pârvu, nemulțumit după înfrângerea cu FC U Craiova, scor 0-2

“Așa suntem noi în momentul acesta, facem portarii adversarilor mari. Ocazii foarte mari, am controlat jocul. Știam cum putem să îi prindem și i-am prins pe ceea ce am discutat cu băieții înainte de joc. Este frustrant.

Suntem supărați și dezamăgiți, după un asemenea joc. Nu am ce să le reproșez băieților ca joc și interpretare a planului de joc. Nu știu ce ar putea să fie. Nu reușim să înscriem din situații foarte clare. Ne-a lipsit golul.

Trebuie să rămânem echilibrați chiar dacă a fost ultimul joc din acest an și terminăm cu înfrângere. Urmează o scurtă vacanță , după mergem în cantonament și acolo trebuie să muncim mai mult. Urmează un an în care se joacă orice.

Am dus foarte bine jocul, nu am avut probleme, doar că nu a fost acea sincronizare și Achim a reușit să marcheze. Nu putem spune că a fost o dominare a lor. A fost un meci deschis în care am venit să jucăm fotbal”, a spus antrenorul ploieștenilor.

Petrolul caută întăriri pe plan ofensiv

“(n.r. despre ratările lui Musi și Omrani) Sunt ratări mari și am avut și la Dumi în prima repriză, la Jefferson în a doua, acolo cu poarta goală. E incredibil. Zima sper să rămână mult mai echilibrat. A fost a doua situație în care am luat gol așa rapid, a mai fost atunci cu Voluntari. Zima este un portar bun și care ne-a ajutat foarte mult în acest campionat.

Am așteptat să terminăm ultimul meci. Vom stabili ce vom face pentru perioada următoare. Cu siguranță o să fie ceva schimbări. Trebuie să venim cu ceva nou și să ridicăm nivelul, în special pe zona ofensivă. E foarte important”, a mai spus Florin Pârvu.