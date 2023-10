Antrenorul Universității Craiova anunță spectacol cu Petrolul: „Să avem apetit de gol, să înscriem multe”

Suporterii „alb-albaștrilor” au asistat la un adevărat recital de gol la ultima partidă pe stadionul „Ion Oblemenco” cu FC Botoșani, iar Dragoș Bon își dorește multe goluri înscrise în poarta „lupilor galbeni”. Tehnicianul Universității Craiova ia în calcul doar cele trei puncte din confruntarea cu Petrolul.

Dragoș Bon, despre Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești: „Abordăm la victorie. Este o problemă dacă rămânem datori”

Confruntarea dintre și Petrolul Ploiești este programată duminică, de la ora 18:00, iar Dragoș Bon și-a fixat deja obiectivul. Tehnicianul se gândește la victorie și speră ca „alb-albaștrii” să nu rămână datori față de publicul din Bănie.

ADVERTISEMENT

„Ne aflăm în fața unui derby al provinciei între Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești de-a lungul istoriei au fost meciuri foarte aprig disputate și primul titlul ne leagă de Petrolul. Este o partidă pe care o abordăm la victorie, clar pentru noi obiectivul sunt cele trei puncte.

Sperăm ca a prins bine, asta ne va dovedi rezultatul de duminică. Dacă va fi o victorie și un joc convingător înseamnă că această pauză a fost bine meritată, dacă vom rămâne datori este o problemă și sper să nu trecem prin asemenea clipe.

ADVERTISEMENT

Știu că suporterii noștri se așteptau să câștigăm fiecare partidă, cu toții ne dorim lucrul acesta. În jurul Universității Craiova s-a creat o imagine care nu este corectă cu ceea ce se întâmplă în clasament. Cu toții ne dorim să acumulăm puncte și să fim în fruntea clasamentului”, a declarat Dragoș Bon.

Antrenorul Universității Craiova a răbufnit: „Am ratat un penalty, a fost șansa”

Tehnicianul îndeamnă la calm după remiza de la FC Voluntari și amintește că „alb-albaștri” au obținut cu greu puncte în Ilfov. Acesta anunță că obiectivul formației din Bănie rămâne în continuare titlul și speră ca oltenii să urce cât mai repede în clasament.

ADVERTISEMENT

„Rar am câștigat la Voluntari, am ratat un penalty a fost o șansă. Dar de la a spune că Universitatea Craiova este la pământ și Rapid este pe val când suntem la egalitate de puncte mi se pare deplasat. Obiectivul nostru este să ne luptăm pentru titlu, sper ca și rezultatele să concretizeze lupta pentru titlu.

Este problema celorlalți dacă nu ne iau în calcul, sunt asumate și sper ca jocul nostru să dea speranțe suporterilor. Am încercat să reglăm tot ce am depistat că nu sunt la standardele pe care le dorim, sper ca lucrul acesta să dea roade și în jocul pe care urmează să îl jucăm să avem apetit de gol și să înscriem cât mai multe.

ADVERTISEMENT

Este o stare bună, îi simt cu entuziasm și cu nerăbdare de a juca următoarea partida. Băieții de la echipele naționale s-au întors sănătoși, am încercat să îi pregătim pentru meciul cu Petrolul”, a spus antrenorul.

Universitatea Craiova își întâlnește trecutul cu Petrolul: „Să nu le dăm satisfacția de a se bucura”

Mihai Roman, Paul Pap și Sergiu Hanca revin pe stadionul „Ion Oblemenco”, însă oltenii le-au pus gând rău foștilor jucători trecuți prin Bănie. Deși îi leagă mai multe amintiri de pe vremea când se aflau în același vestiar, „alb-albaștrii” speră să câștige cele trei puncte.

„Va fi o reîntâlnire frumoasă, am lucrat și mă leagă amintiri plăcute cu ei. Sunt jucători de calitate cu mare experiență, sunt convins că vor avea o motivație în plus, când am întâlnit foști jucători au avut un cuvânt greu de spus. Sper ca la sfârșit să ne strângem mâna și noi să câștigăm cele trei puncte.

Sunt jucători profesioniști și la fiecare joc își doresc să câștige. Sper să anihilăm punctele lor forte și să nu le dăm satisfacția de a se bucura împotriva Universității”, a mai spus Dragoș Bon.

Cine este căpitanul Universității Craiova în absența lui Bancu: „Nu este niciun secret”

Nicușor Bancu este suspendat și ratează partida cu Petrolul Ploiești, iar banderola de căpitan îi va reveni lui Alex Mitriță. Drago Bon a dezvăluit la conferința de presă că mijlocașul este a, doilea căpitan al Universității Craiova.

„Este jucătorul nostru exponențial, absența lui este o pierdere pentru noi și un avantaj pentru Petrolul. Sper că cine va intra pe teren să se ridice la așteptările noastre și să facă o partidă bună ca să putem câștiga și fără Nicușor.

Alex Mitriță este al doilea căpitan al echipei, asta a fost și în jocurile de pregătire și în ultimul amical când Nicușor a fost la echipa națională. Nu este niciun secret, Alex Mitriță este unul dintre căpitani noștri”, a încheiat antrenorul.