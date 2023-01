Anul 2023, anul recesiunii economice. Lupta băncilor centrale cu inflația va paraliza marile economii ale lumii

Kristalina Georgieva, directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, a declarat duminică la postul american CBS că dintre toate economiile lumii, economia Statelor Unite se dovedește cea mai puternică, existând șanse să evite o recesiune.

Noul an va fi “mai greu decât anul pe care îl lăsăm în urmă”, a declarat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, în cadrul emisiunii de la CBS “Face the Nation”. “De ce? Pentru că cele trei mari economii – SUA, UE și China – încetinesc simultan”, a spus ea.

În octombrie, FMI și-a redus perspectivele privind creșterea economică mondială în 2023, reflectând faptul că războiul din Ucraina continuă să fie o piedică, precum și presiunile inflaționiste și ratele ridicate ale dobânzilor implementate de băncile centrale, menite să reducă aceste presiuni asupra prețurilor.

De atunci, China a renunțat la , deși consumatorii din această țară rămân precauți în condițiile în care cazurile de coronavirus au crescut. În primele sale comentarii publice de la schimbarea de politică, președintele Xi Jinping a făcut apel sâmbătă, în discursul de Anul Nou, la mai mult efort și unitate, pe măsură ce China intră într-o “nouă fază”.

“Pentru prima dată în 40 de ani, creșterea Chinei în 2022 va fi probabil egală sau inferioară creșterii globale”, a declarat Georgieva.

În plus, o explozie a numărului de infecții COVID așteptate în China în lunile următoare sunt susceptibile de a afecta și mai mult economia acestei țări în acest an și de a trage în jos atât creșterea regională, cât și cea globală, a spus Georgieva.

“Am fost în China săptămâna trecută, într-o parte dintr-un oraș în care nu există niciun caz de COVID”, a spus șefa FMI. “Dar acest lucru nu va dura odată ce oamenii vor începe să călătorească”.

“În următoarele două luni, va fi greu pentru China, iar impactul asupra creșterii chineze va fi negativ, impactul asupra regiunii va fi negativ, impactul asupra creșterii globale va fi negativ”, a mai precizat Georgieva.

2023 will be a difficult year for the world. The silver lining is we can use it to transform economies & accelerate change that’s good for our climate, good for growth. At the IMF, we recognize our responsibility to be a force for good. Watch the event:

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva)