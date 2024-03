Giuleștenii au primit o veste foarte bună despre unul dintre cei mai iubiți jucători ai Rapidului. La FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a mărturisit că fotbalistul a fost de acord să prelungească contractul.

Anunț de ultimă oră despre unul dintre cei mai iubiți jucători ai Rapidului. „Am activat clauza”

. Fanii i-au făcut și un cântec pe care l-a auzit pentru prima dată după accidentarea dură la gleznă. Suporterii giuleșteni l-au îndrăgit pe francez după prestațiile din teren. Fanii Rapidului s-au îndrăgostit de stilul și caracterul pe care îl are mijlocașul și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători din club.

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Victor Angelescu a anunțat că Papeau a fost de acord cu activarea clauzei de prelungire. Astfel, francezul mai are contract cu Rapid până la finalul sezonului viitor.

Acționarul celor de la Rapid a explicat că actuala înțelegere expira în această vară. Totodată, Angelescu a mărturisit că încă nu i-au mărit salariul lui Papeau și că vor discuta despre acest lucru la finalul acestui sezon.

“Am activat deja clauza de prelungire a lui Papeau. Din vară mai are încă un an. Și el a fost de acord, normal că da. Doar i-am activat clauza și o sa vedem vara viitoare (n.r. dacă îi măresc salariul)”, a declarat Victor Angelescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Victor Angelescu, ultimele detalii despre Rapid – FCSB pe Arena Națională

. Motivul vine după cererea mare de bilete a giuleștenilor. Astfel că arena de 13.000 de locuri a Rapidului nu este suficientă. Conducerea se așteaptă la 40.000 de fani la duelul din etapa 30. În afară de peluza pe care o va avea liderul SuperLigii.

“Nu pot să vă confirm în momentul de față, tocmai ce am stat și am discutat, dar tindem să mergem spre această variantă. Trebuie să verificăm că este totul posibil și probabil că o să anunțăm astăzi oficial. Sunt niște standarde. Trebuie să anunți cu câteva zile dacă schimbi stadionul. Trebuie să vedem dacă este liber, dar din ce știm este liber.

Sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci înainte să anunți dacă vrei să schimbi meciul pe care normal îl dispuți acasă pentru că avem stadionului Giulești la FRF și LPF. Ne dorim pentru că este cerere mare și credem că este normal ca toată lumea să vadă meciul.

Știți că și când am jucat ultima dată pe Arenă am avut tot 40.000. În prima jumătate de sezon am disputat meciurile de acasă pe Arenă și la meciul cu FCSB au fost 40.000. Estimăm că tot pe acolo, dar oricum numărul va fi mult mai mare decât cei 13.000″, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

