Derby-ul dintre Rapid și FCSB are șanse să fie pe Arena Națională, iar oficialii giuleștenilor fac eforturi mari să mute partida pe cel mai mare stadion din țară. Victor Angelescu a vorbit despre ultimele detalii care trebuie puse la punct, dar și câte bilete primesc suporterii „roș-albaștrilor.

Victor Angelescu, ultimele detalii despre Rapid – FCSB pe Arena Națională. „E o cerere undeva la 40.000 de fani” Câte bilete primește FCSB

, nu pe stadionul din Giulești. Cererea de bilete la derby-ul dintre cele două contracandidate la titlu a crescut, iar arena tradițională a trupei lui Cristiano Bergodi nu poate găzdui mai mult de 13.000 de spectatori.

Victor Angelescu muncește din greu împreună cu ceilalți conducători de la Rapid pentru ca derby-ul cu să se joace pe Arena Națională. Acționarul giuleștenilor așteaptă 40.000 de suporteri în ultima etapă din SuperLiga împotriva rivalilor din Capitală.

„Nu pot să vă confirm în momentul de față, tocmai ce am stat și am discutat, dar tindem să mergem spre această variantă. Trebuie să verificăm că este totul posibil și probabil că o să anunțăm astăzi oficial. Sunt niște standarde, trebuie să anunți cu câteva zile dacă schimbi stadionul, trebuie să vedem dacă este liber, dar din ce știm este liber.

Sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci înainte să anunți dacă vrei să schimbi meciul pe care normal îl dispuți acasă pentru că avem stadionului Giulești la FRF și LPF. Ne dorim pentru că este cerere mare și credem că este normal ca toată lumea să vadă meciul.

Știți că și când am jucat ultima dată pe Arenă am avut tot 40.000. În prima jumătate de sezon am disputat meciurile de acasă pe Arenă și la meciul cu FCSB au fost 40.000. Estimăm că tot pe acolo, dar oricum numărul va fi mult mai mare decât cei 13.000”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe .

Câte bilete primesc suporterii de la FCSB: „Mi se pare stupid să lași scaune goale”

Victor Angelescu susține că suporterii celor de la FCSB nu vor avea parte de un tratament ostil la derby-ul cu Rapid. Ultrașii „roș-albaștrilor” vor avea la dispoziție capacitatea întregii peluze pe Arena Națională și se așteaptă ca pe viitor să se întâmple așa și cu suporteri din Giulești.

„Cererea este mult mai mare decât capacitatea noastră, vedem dacă sunt 30.000 sau 40.000. Din ce știm eu ne costă vreo 50.000 de euro, dar nu am mai jucat de ceva timp și nu sunt la curent. Așa cum am declarat respectăm suporterii, mi se pare stupid să nu joci cu suporterii, să lași scaune goale.

Deși altora li s-a părut că așa trebuie să procedeze. Dacă vom lua, conducerea și galeria noastră a decis să le acordăm peluza. Mi se pare stupid să îi trimitem pe la inelul 3, mi se pare normal ca oamenii să vadă meciul. Chiar dacă ei s-au comportat cum s-au comportat, noi o să le dăm toată peluza. Sper ca pe viitor și celelalte echipe să procedeze la fel”, spune acționarul de la Rapid.