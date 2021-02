Radu Drăgușin continuă la Juventus, vestea că jucătorul român în vârstă de 19 ani va rămâne în Italia fiind confirmată de către impresarul Florin Manea. Contractul fundașului cu “bianconerii” se va întinde pe o durată de 5 ani, fotbalistul a fost motivat și de către Cristiano Ronaldo alături de care s-a pozat.

Românul este la Juventus din 2018, atunci când italienii au plătit 260.000 de euro lui Regal București pentru serviciile sale. Considerat un fotbalist de viitor, campioana en-titre din Serie A dorește să îi securizeze viitorul la echipă în ciuda interesului arătat și de alte cluburi de top din Europa.

Florin Manea a detaliat și motivele pentru care Radu Drăgușin reprezintă o afacere de succes pentru Juventus, saltul valoric reprezentând unul dintre principalele avantaje ale jucătorului.

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Juventus: „Cristiano Ronaldo l-a chemat să facă poza”

Impresarul Florin Manea a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Radu Drăgușin la Juventus: “Suntem foarte aproape de semnarea unui nou contract pentru Radu Drăgușin cu Juventus. Săptâmâna aceasta, cel mai tarziu săptămâna viitoare, Drăgușin semnează cu Juventus pe cinci ani. Conducătorii lui Juventus sunt încântați. Să vă dau un exemplu. Au plătit 260.000 de euro pentru el, foarte puțin. Pentru un junior de la FC Barcelona au plătit 2 milioane de euro si nu l-au păstrat. L-au cedat la Manchester City”, a precizat Florin Manea la Radio Gold FM.

Acesta a detaliat și sprijinul de care fotbalistul român beneficiază la club torinez din partea lui Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo l-a chemat pe Dragușin să facă poza impreuna. Poza aceea celebra, în care a apărut Radu Drăgușin alături de Cristiano Ronaldo si cu trofeul Supercupa Italiei între ei, a fost făcuta la ințiativa lui Ronaldo. Cristiano l-a chemat pe Radu pentru a-l motiva în plus, asa cum a făcut și Morata la debutul lui Radu. Ronaldo a făcut un gest de mare campion, să-i încurajeze și pe tinerii din vestiar, mai ales că în acel meci, Radu nu jucase, a stat numai pe bancă”

Disponibilitatea lui Drăgușin pentru naționala României este o prioritate pentru fotbalist, indiferent de lotul la care va fi convocat: “Pentru Radu, orice convocare, la orice vârstă, înseamnă totul. Nu refuză nicio convocare. A fost și la Under 23 la Juventus, după ce jucase la prima echipă. Un meci a fost declarat omul meciului, iar în altul a dat și gol. El răspunde la fel pentru orice lot unde este chemat”, a mai adăugat Florin Manea.

Florin Manea are încredere în jucătorii români din Serie A

Impresarul Florin Manea iși pune sperantele in noul val de tineri transferați in străinătate, precum Mihăila, Man si Drăgușin. In același timp spune că un singur roman a confirmat in ultimii ani la nivel înalt: “Orice transfer este un succes, devine productiv dupa ce-l vinzi ulterior mai bine decât îl cumperi.

Ca în orice afacere. În afara lui Răzvan Marin, toate celelalte transferuri ale românilor au reprezentat eșecuri. Vlad Chiricheș a fost cumpărat cu 8 milioane și fost vândut după aceea cu 4 milioane.

Florin Gardoș a costat 6 milioane și cedat gratis. Nicușor Stanciu a fost achiziționat cu 10 milioane și cedat cu 4 milioane. Răzvan Marin, în schimb, a fost luat cu 2 și dat cu 10, chiar dacă după aceea a fost vândut iar la Cagliari cu 4. Cluburile europene au primit adevărate lovituri pe seama românilor.”

