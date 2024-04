Anunț important pentru românii care au facturi la Enel sau Hidroelectrica. Ce se întâmplă cu prețul facturilor

Românii care au facturi la Enel, Hidroelectrica sau alți furnizor primesc vești extrem de importante de la autorități. Ce se întâmplă cu prețul facturilor în următoarea perioadă.

Ce trebuie să știe românii care au facturi la Enel sau Hidroelectrica

În primele luni din 2024, cotațiile pe piețele internaționale de gaze și electricitate au fost într-o scădere accelerată. Acest lucru a fost recunoscut public și de guvernanții din România.

Situația de la nivel global nu schimbă însă datele din ”teren” în țara noastră. În continuare, românii cumpără energie electrică şi gaze la preţuri stabilite de Guvern. Se întâmplă asta pentru că .

Încă din luna martie, premierul Marcel Ciolacu anunța că în țara noastră se va menține plafonarea prețurilor la gaze și energie până în primăvara lui 2025. Atunci, acesta a mai spus că se vor modifica plafoanele în favoarea consumatorilor.

Vocile experților spun că ar trebui să ne îndreptăm uşor spre piaţa liberă. În caz contrar, există un risc evident, acela ca românii să plătească pentru energie preţul maxim stabilit de Guvern, în locul unui preţ mai mic reglat de piaţă.

În prezent, în România funcționează o schemă de plafonare adoptată anii trecuți. Sunt în vigoare niște plafoane stabilite de guvern. La curent există trei plafoane de preţ. Vorbim de 68 de bani pe kWh (consum 0-100 kW), 80 de bani (100 – 255 kW) şi tariful maxim – de 1,3 lei, pentru cei care consumă lunar peste 255 de kWh.

Guvernul analizează posibilitatea de modificare a plafoanelor

Deocamdată, este cert faptul că . Cu toate acestea, surse guvernamentale citate de spun că plafoanele ar putea scădea din nou, având în vedere schimbarea preţurilor la nivel internaţional.

”Evaluăm efectele actului normativ pe care tocmai l-am adoptat și care va duce la facturi scăzute pentru foarte mulți români. Un furnizor nu cumpără toată cantitatea doar de pe piață. Are contracte pe termen mai lung, are contracte bilaterale, are tot fel de aranjamente care duc la un preț mediu”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Schema de plafonare în vigoare spune că furnizorii vând românilor energie la un preţ plafonat. Apoi, diferența dintre prețul real, declarat de companii, și prețul plătit de consumator este recuperat de la Guvern.