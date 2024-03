Guvernul prelungește cu un an plafonarea prețurilor la gaze și energie. Anunțul lui Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, înaintea ședinței de Guvern, că se va menține plafonarea prețurilor la gaze și energie până în primăvara anului viitor.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, înaintea ședinței de Guvern, că se va menține plafonarea prețurilor la gaze și energie până în primăvara lui 2025. Totodată, el a mai spus că se vor modifica plafoanele în favoarea consumatorilor.

„Le-am promis românilor că menţinem plafonarea preţurilor la energie şi gaze până în primăvara lui 2025. Astăzi, facem un pas în plus şi modificăm plafoanele în favoarea consumatorilor. Este normal să ţinem cont de tendinţa de reducere a preţurilor la energie şi gaze la nivel european”, a spus premierul în şedinţa de Guvern.

„Populația și economia rămân în continuare protejate. Ne asigurăm, de asemenea, că revenirea lap piața liberă se face etapizat până în 2026 cu prețuri corecte pentru români”, a adăugat Ciolacu.

Burduja spune că românii au gaz ieftin și energie ieftină

Ministrul Energiei, , a spus că actuala schemă de compensare-plafonare a asigurat românilor al patrulea cel mai ieftin gaz din și a cincea cea mai ieftină energie electrică. „Vorbim de valorile plafonate. Acestea sunt datele Eurostat din trimestrul III de anul trecut. Prin propunerea de astăzi, optimizăm această schemă și luăm în calcul scăderile de pe piață la energie electrică și gaze naturale. De altfel, astăzi, România are pe piața angro cel mai mic preț al energiei electrice din regiune și unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană”, a precizat Burduja.

Sebastian Burduja a mai spus că, după 2025, următoarea etapă va fi una în care trebuie să se asigure că furnizorii vor avea oferte „corecte” pentru consumatorii finali și că „încurajează fenomentul prosumatorilor”.

„Așa cum spuneați, este și o pregătire a etapei de după 2025, în care asigurăm că furnizorii vor face oferte corecte pentru consumatorii finali, atât pentru cei casnici, cât și pentru cei non-casnici. În plus, așa cum am promis, am propus abrogarea posibilității impunerii acelei taxe pe soare, abrogarea articolului care din 2026 ar fi dat, eventual, ANRE posibilitatea să impună o taxă asupra prosumatorilor. Încurajăm fenomenul prosumatorilor. Sunt astăzi peste 120.000 de prosumatori în România, cu o putere instalată de peste 1500 de megawați”, a spus Burduja.

Plafonarea tarifelor RCA, prelungită cu trei luni

Tot înaintea ședinței de joi, Marcel Ciolacu a anunțat prelungirea cu încă trei luni a plafonării tarifelor RCA, până la data de 30 iunie. „Vrem să combatem orice risc de creștere excesivă a prețurilor din cauza dezechilibrelor produse anterior pe această piață. Și să dăm o mână de ajutor românilor, cum a făcut recent ASF și a redus serios asigurarea RCA în cazul transportatorilor”, a spus premierul.