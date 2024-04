Va fi Simona Halep reprezentanta României la Jocurile Olimpice? COSR, informația momentului

Simona Halep de la Paris din această vară. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon trebuie să primească un wildcard.

Simona Halep merge la Jocurile Olimpice de la Paris?! „Sunt șanse importante”

Simona Halep ar putea în cele din urmă să se lupte pentru o medalie la Paris, iar : „La tenis pot participa 4 sportivi, inclusiv la dublu mixt. Eu vreau chiar să le felicit pe Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian pentru performanţa extraordinară de a se califica la turneul final al Billie Jean King Cup, dar mai ales pentru modul în care au luptat”, a declarat Mihai Covaliu.

Halep are amintiri de neuitat din capitala Franței în 2018: „Cum ar fi o medalie la Roland Garros, la Jocurile Olimpice, în capitala Franţei? Ar fi tot ceea ce poate obţine mai frumos tenisul românesc în acest moment”, a mai spus președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român”.

Mihai Covaliu nu se așteaptă la un număr mare de medalii, iar tenisul ar putea spori „zestrea” delegației României: „Comisia Olimpică pentru Sportul de Performanţă a previzionat un număr de 6-8 medalii la Paris. În ultima perioadă apar diverse analize în care suntem creditaţi cu 10 medalii.

Noi facem tot ceea ce depinde de noi ca şansele sportivilor români să crească. În rest, sportivii, antrenorii, federaţiile sunt cei care au responsabilitatea directă a rezultatului de la Jocurile Olimpice”.

Simona Halep era sceptică în privința participării la Jocurile Olimpice: „Șansele sunt minime”

Simona Halep era sceptică la revenirea pe teren că : „Șansele să ajung la Olimpiadă sunt minime, pentru că nu am clasament, dar îmi doresc mult să ajung acolo. Dacă voi reuși să câștig câteva meciuri, o să am o șansă în plus.

Nu am plănuit absolut nimic, totul este o opțiune. O să fac tot ce pot să joc la Olimpiadă. Îmi doresc un trofeu, oricare ar fi, dar visăm acum, să ne trezim la realitate, va fi foarte greu”.

Mihai Covaliu are mare încredere în Simona Halep: „Are timp să ajungă la forma de dinainte”

Mihai Covaliu e convins că Halep poate reprezenta cu brio România la JO 2024: „Există această şansă pentru Simona. Şi eu pot să spun că până nu vom epuiza toate aceste căi de a obţine un wild-card pentru Simona nu vom renunţa. Cel mai important este că şi Simona să îşi dorească din toată inima acest lucru.

Ea are timp să ajungă la forma de dinainte. Depinde doar de ea şi de cât de mult îşi doreşte să participe la Paris. Noi o aşteptăm. Mesajul meu e să fie să fie sănătoasă, să aibă încredere şi în fiecare zi să mai urce câte o treaptă pentru a-şi îndeplini visul olimpic”.