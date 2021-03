Anunțul făcut de Antena 1: Reality show-ul Mireasa revine cu al treilea sezon. Cine prezintă emisiunea

Reality show-ul matrimonial “Mireasa”, care a reuşit să creeze dependenţă în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat, revine pe micul ecran. Antena 1 a făcut anunțul, la câteva zile, după ce au apărut speculații, conform cărora Simona Gherghe ar putea fi înlocuită, la cârma emisiunii, cu Andreea Mantea.

Începând din 6 martie, de la 13:45, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche. Aşa cum şi-a obişnuit deja telespectatorii, Mireasa va aduce în centrul atenţiei poveşti de dragoste, întâmplări spectaculoase, reguli dure, confruntări acide, emoţii, suspans şi multe provocări.

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat! Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii. Vă invit să îi cunoaşteţi în gala de sâmbăta aceasta, de la ora 13:45, de la Antena 1 şi să ne spuneţi părerile cu privire la ei şi la deciziile pe care le vor lua, pe conturile de social media ale emisiunii!

Fiecare concurent a simţit diferit gustul iubirii în casa Mireasa. Pentru unii însă a fost unul extrem de dulce. Sunt foarte curioasă cum va fi gustul iubirii pentru noii concurenţi!, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

În cel de-al treilea sezon al reality show-ului matrimonial de la Antena 1, 8 fete şi 6 băieţi, însoţiţi de cele mai apropiate persoane din vieţile lor, vor porni într-o aventură de zile mari. Tineri cu vârste cuprinse între 23 şi 33 de ani, dornici sã îşi gãseascã sufletul pereche, sã lupte pentru a-l cuceri şi sã câştige marele premiu – 40.000 de Euro s-au înscris în competiţie din toate colţurile ţării.

Andreea Mantea a refuzat să revină pe micul ecran, cu o emisiune zilnică

Confor informațiilor apărute în presă, Andreea Mantea ar fi fost dorită de conducerea de la Antena 1 să prezinte noul sezon “Mireasa“, în locul Simonei Gherghe, dar vedeta Kanal D a refuzat oferta primită.

“Nu este adevărat că vrea să plece de la Kanal D! Este mai fericită ca niciodată acolo. Nici vorbă să fie nemulțumită că a venit din Turcia, unde filma Puterea Dragostei, în România. Andreea s-a chinuit să plece din Turcia. Își suna șefii, îi implora și le spunea că nu mai poate sta departe de țară, pentru că vrea să își crească băiatul pe tărâm românesc. Se bucură enorm de emisiunea pe care o are acum, mai cu seamă că este făcută de casa ei de producție. Și-a dorit mult casa ei de producție și, în viitor, chiar își dorește o pauză, nu s-ar mai întoarce pentru nimic în lume la o emisiune zilnică. Are nevoie de timp pentru ea și pentru copil, iar o emisiune săptămânală îi este de ajuns. A refuzat mai multe propuneri pentru emisiuni zilnice și are de gând să refuze în continuare, pentru că această perioadă profesională o împlinește acum”, au declarat surse din anturajul Andreei Mantea, pentru FANATIK.

