Anunțul făcut de Viviana Sposub, iubita lui George Burcea: „M-am mutat”. Cum arată apartamentul fără living

După ce la finalul lunii trecute, în scandal cu Andreea Bălan, George Burcea spunea că nu poate lua fetițele pentru că nu are spațiu suficient, Viviana Sposub a făcut turului noului apartament în care s-au mutat. Cum arată.

Viviana Sposub a arătat noul apartament în care ea și George Burcea s-au mutat

La finalul lunii mai, întors din America, , George Burcea a intrat din nou în conflict cu Andreea Bălan. Artista l-a acuzat că nu nu a respectat programul de vizită și nu le-a luat la el pe cele două fetițe pe care le au împreună, dar și că nu a plătit pensia alimentară.

ADVERTISEMENT

La momentul respectiv, În plus, a mărturisit că a petrecut timp cu micuțele, doar că nu la el acasă, deoarece caută un apartament mai mare, motiv pentru care stă și cu toate bagajele în casă.

Se pare că problema s-a rezolvat, căci Viviana Sposub a distribuit în mediul online un videoclip în care arată noua locuință. Aceasta este mult mai spațioasă, cu mai multe locuri de depozitare, însă fără living.

ADVERTISEMENT

De asemenea, este decorat în nuanțe de alb, roz și mov, ceea ce le va încânta și pe cele mici. Totodată, Viviana Sposub, iubita lui George Burcea, a însuflețit deja apartamentul și cu plante, despre care spune că-i plac foarte mult.

„M-am mutat într-un nou apartament și facem turul! În bucătărie este cu roz și cu mov, exact așa cum este în tot apartamentul. Holul, cu această balerină superbă (n.r. pictură pe unul dintre pereți).

ADVERTISEMENT

Primul dormitor care este mov. Iubesc să am plante în casă pentru că aduc prosperitate. Și abia aștept să am grijă de noii mei prieteni. Acesta este al doilea dormitor. Apartamentul nu dispune de living, dar pe mine, sincer, nu mă deranjează. Mă bucur că am foarte multe spații de depozitare”, a spus Viviana Sposub, iubita lui George Burcea, pe TikTok.

Detaliul observat de fani

Totuși atenția fanilor a fost atrasă de faptul că Viviana Sposub nu a amintit nimic de George Burcea atunci când a făcut turul apartamentului. „Săracul George, leșină de la atâta roz. El ce părere are?”, a întrebat cineva.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că săracul George nu are nicio părere pentru că nu va locui acolo. ‘M-am mutat’, a zis”, a răspuns o altă urmăritoare. „M-am mutat sau ne-am mutat?”, „Te-ai mutat singură?”, au fost alte comentarii.