George Burcea reaprinde scandalul cu Andreea Bălan: “Cât va mai continua să-și bată joc?”. Ce pensie alimentară plătește actorul, de fapt

George Burcea a scris o postare despre scandalul pe care îl are cu Andreea Bălan, la mai bine de trei ani de când s-au despărțit. Artista l-a acuzat pe fostul soț că nu a mai plătit pensia alimentară a fiicelor pe care le au împreună. Acesta a avut o reacție în mediul online și a spus adevărul despre toată situația.

George Burcea, noi declarații în scandalul cu Andreea Bălan

La începutul anului 2020, Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit, după o relație de cinci ani. Împreună au două fete, Ella și Clara, însă au început pentru custodia lor.

ADVERTISEMENT

Actorul a obținut ordonanță președințială deoarece nu putea lua legătura la telefon cu fiicele lui în perioada în care a stat în SUA. A stat în America pentru a promova serialul Wednesday, unde a avut și el o apariție.

Cântăreața , iar George Burcea își dorește să facă parte din viața lor. Jurata de la Te cunosc de undeva l-a acuzat pe tatăl fetițelor ei că nu a plătit la timp pensia alimentară.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Am cerut ordonanță președințială pentru că nu puteam lua sub nicio formă legătura cu fetițele mele pe perioada în care eu am fost plecat în State.

Mama lor mi-a spus că se bucură tare mult că plec și speră să rămân acolo pentru că fetițele sunt mici și speră ca ele să uite de tot de mine.

ADVERTISEMENT

Ce mamă își dorește așa o soartă pentru fiicele sale? De ce copiii aceștia să nu aibă dreptul la tată în viața lor?”, a scris George Burcea pe pagina de .

Mai exact, George Burcea a stat aproape trei luni în SUA, după care a venit acasă pentru o lună și a petrecut timp cu fiicele sale. Ulterior, actorul a plecat în America din nou, pentru alte trei luni.

ADVERTISEMENT

De ce George Burcea nu poate lua fetițele la el

Actorul s-a întors în țară deoarece luna iulie o va petrece cu fiicele sale. Deocamdată, George Burcea are nevoie să găsească un apartament mai mare, potrivit pentru Ella și Clara, și nu le poate lua la el chiar acum.

ADVERTISEMENT

Cu toate că nu și-a putut lua fiicele acasă peste noapte, actorul a încercat să petreacă pe cât de mult timp posibil cu ele. De asemenea, s-au simțit bine și alături de Viviana Sposub, partenera lui George Burcea.

“Unul din motivele pentru care am venit înapoi în țară sunt copiii mei. Urmează să ne petrecem toată luna Iulie împreună. Și pentru asta am nevoie de un spațiu potrivit pentru copii.

De când am venit suntem în căutarea unui apartament mai mare, stăm cu toate valizele în mijlocul casei și încercăm să organizăm totul în așa fel încât să ne mutăm cât mai repede.

Cum să iau copiii la mine în condițiile astea, printre cutii, valize și mobilă demontată? I-am transmis mamei că nu le pot lua peste noapte. Dar în schimb mi-am petrecut cât mai mult timp posibil cu ele.

Le-am luat de la grădi, am fost în parc, la joacă, la rude, la terasa lor preferată, au învățat pentru prima dată să meargă pe bicicletă cu două roți, au petrecut timp cu Viviana și mai presus de orice au zâmbit. Credeți că toate astea se puteau întâmpla în câteva ore? Dar nu am postat nimic pentru că Ella m-a rugat.

Mi-a spus: ‘Mami se va supăra foc dacă vede că ne-am distrat cu tine și cu Vavi. Mai bine să rămână secretul nostru!’ Un copil care de la 6 ani își dorește să țină secrete pentru a nu fi mustrat???”, a mai scris actorul în postarea sa.

George Burcea, adevărul despre pensia alimentară

Andreea Bălan l-a acuzat pe actor că nu a plătit de patru luni pensia alimentară pentru fiicele lor. George Burcea spune că acest lucru nu este adevărat și că le-a plătit mereu micuțelor suma stabilită în instanță. În realitate, a fost vorba despre niște probleme cu cardul bancar.

“Spune că nu am plătit pensia alimentară de 4 luni. Cum poate să mintă în halul ăsta? Ea știe bine că pensia este plătită la zi. Dar crede că poate să ‘demonstreze’ minciuna. De ce? Deoarece cât am fost plecat în America am avut probleme cu cardul.

Am rugat-o să îmi trimită un cont de Western și a spus că ea nu are timp să se deplaseze să ia banii. Am făcut tot posibilul să plătesc, rugând un prieten să facă transferul de pe contul lui. Ține una cu ‘cei 500 RON’ pe care eu i-aș fi stabilit singur“, a mai povestit actorul.

George Burcea a mai ținut să spună că instanța a stabilit pensia alimentară în funcție de veniturile lui. Astfel, actorul trebuie să le plătească fetițelor suma de 595 de lei lunar.

Acesta recunoaște că nu a câștigat foarte mulți bani în ultimii ani. În plus, cei mai mulți bani au fost cheltuiți în procese foarte costisitoare.

“Oameni buni, credeți că într-un proces atât de mediatizat care ține de mai mult de 3 ani și care, apropo, încă nu s-a încheiat (așa cum se spune în presă), pot eu să decid ceva de capul meu? Judecătoria a decis în funcție de veniturile mele ca pensia alimentară să fie 595 RON.

Da! Ați auzit bine! Nu mi-e rușine să spun că veniturile mele nu sunt cele speculate în articole. (…) Credeți că dacă aveam mai mult, nu dădeam copiilor?”, a continuat actorul.

Actorul, cuvinte dure la adresa Andreei Bălan

George Burcea a mai spus că Andreea Bălan îl tratează cu inferioritate din cauza veniturilor și că a făcut acest lucru și atunci când erau împreună.

“Cât va mai continua mama copiilor să își mai bată joc de faptul că situația mea financiară nu este la nivelul ei. A făcut asta pe tot parcursul relației, o face și acum. Ea e superioară și toți cei din jurul ei, inferiori. Dar lucrul acesta se va schimba.

Mă dezvolt pe zi ce trece, sunt mândru de toată activitatea mea, muncesc enorm la visul meu, dar o fac în ritmul meu. Nu suntem toți predestinați să facem nu știu ce sumă de bani până la nu știu ce vârstă și nu ar trebui să ne lăsăm călcați în picioare din acest motiv”, a mai spus el.

Actorul nu se lasă afectat de vorbele fostei sale soții, dar a spus că nu poate să nu aibă reacție într-o asemenea situație. George Burcea își dorește doar să aibă parte de liniște pentru el și familia lui.