Apariție rară pe cerul României. Șansele să vezi așa ceva în realitate sunt foarte mici. Creatura ajunge rar pe teritoriul țării noastre

Creatura rară care și-a făcut apariția în România la începutul anului 2024. Aceasta nu ajunge prea des la noi în țară, iar românii care au avut ocazia să o vadă se pot considera norocoși.

Rața de ghețuri sau Clangula Hyemalis este o specie specifică coastelor nord europene și americane. Aceasta efectuează migrații sezoniere de la nord la sud, ajunge până în Europa centrală și pe coastele nordice ale Mării Negre.

Cel mai adesea, în timpul iernii, se retrage pe coastele Mării Baltice, unde se pot aduna chiar și 4,5 milioane de specii pe sezon. Dar uneori, rar, ajunge și în România, mai mult pe coasta de vest a Mării Negre.

De curând, Ea și-a făcut apariția în Mureş, la Petelea, încă din primele zile ale anului. Ultima dată, ea a fost fotografiată de o româncă pe 7 ianuarie 2024.

Specia cuibărește în mlaștinile și iazurile din tundre, dar și pe coastele și pe malurile lacurilor de munte din zonele Nord-Atlantice, Alaska, nordul Canadei și Europei și Rusia.

Cum recunoști creatura

are aripile complet negre și trase spre spate, iar acestea bat preponderent sub linia orizontală. Masculul are spatele alb cu o linie mediană longitudinală.

Coada sa este lungă și ascuțită, abdomenul alb, iar în jurul ochiului are o pată albă. În sezonul de iernat femela are partea dorsală maro ventral albă cu o dungă pectorală maronie și capul alb cu o pată întunecată sub obraji.

Rața de ghețuri mănâncă moluște, crustacei și pești mici. Corpul său are o lungime de 40-58 cm, în timp ce anvergura aripilor este de 70-72 cm. Pasărea cântărește între 680-1100 g și poate trăi chiar și până la 23 de ani în sălbăticie.

Indivizii din această specie își petrec mare parte din zi în căutarea hranei, scufundându-se destul de departe de țărm. În perioada de iernat, se adună în stoluri mari pe coastele Mării Baltice.

În România, rața de ghețuri poate fi observată destul de rar, numai 100-200 de exemplare fiind la noi în țară. Dușmanii păsării sunt reprezentați de poluarea apelor cu substanțe toxice și deșeuri, notează