Apel disperat al iubitorilor de animale: ”Petardele ucid”! Cum le putem proteja

Obiceiul de a lansa petarde și artificii în perioada Revelionului este contestat din ce în ce mai mult de iubitorii de animale. De altfel, un apel disperat al asociației Kola Kariola explică și motivele pentru care animăluțele pe care le iubim suferă atât de mult.

Petardele de Revelion, dezastru pentru animale

An de an, perioada Sărbătorilor de Iarnă este marcată de zgomotul a nenumărate petarde și artificii. Și, din păcate, nu doar în Noaptea de Revelion se întâmplă ci, de dimineața până seara, în mai toate zonele locuite de oameni. Și, chiar dacă folosirea lor este limitată și reglementată, autoritățile se fac că nu văd ce se petrece.

a făcut un apel disperat pentru ca acest obicei să înceteze. De asemenea, explică cum le poate afecta viața animalelor și arată că, de multe ori, folosirea materialelor pirotehnice este fatală pentru necuvântătoare.

”Pentru animale, Revelionul este zona de război apocaliptic! Dacă pe cele de companie avem cum să le protejăm și să sper că o și faceți, cele sălbatice nu au pe nimeni! Sunt zeci de studii care arată că materialele pirotehnice au efecte negative asupra animalelor, păsărilor și mediului înconjurător. Avem sute de specii de animale și păsări care au habitatul pe lângă zonele urbane și rurale, a căror viață o puneți în pericol. (…)

Auzul animalelor este mult mai sensibil decât cel al oamenilor, astfel că exploziile petardelor și artificiilor le pot afecta sever auzul. Artificiile pot produce sunete de până la 190 decibeli, cu 110-115 peste limita de 75-80 de decibeli pe care o pot suporta urechile noastre. Spre comparație, artificiile pot produce un zgomot mai puternic decât petardele, focurile de armă (140 de decibeli) și motoarele unor avioane (100 de decibeli). (…)

Explozia materialelor pirotehnice eliberează în aer particule chimice toxice, precum pulberile fine (PM10). Fumul nociv al petardelor și artificiilor poate agrava afecțiunile respiratorii și poate cauza altele. Din acest motiv reprezintă un pericol atât pentru animalele care trăiesc în zonele în care sunt detonate materialele pirotehnice, cât și pentru cele din zonele învecinate, unde vântul împinge particulele toxice”, spun cei de la Kola Kariola.

Nu doar animalele de companie sunt afectate

Mai mult decât atât, explică cei de la asociație, sunt anumite specii de animale, nu doar de companie, care sunt la fel de afectate de zgomotele puternice din această perioadă. Unele dintre acestea riscă să și moară din cauza sau a altor materiale care fac zgomote puternice.

”Sunt specii de animale care nu sunt nocturne, care se trezesc agitate și speriate. Sunt specii care se trezesc din hibernare și acest lucru le poate consuma resursele și să nu mai supraviețuiască până în primăvară. Sute de animale și păsări, an de an, își pierd viața în noaptea de Revelion!

În special păsările, pentru că lumina puternică și zgomotul asurzitor al petardelor și artificiilor le poate provoca tahicardie și chiar deces prin infarct. Sau pot să se accidenteze zburând haotic, lovindu-se de anumite obstacole. La fel și alte animale se pot accidenta prin fuga haotică de la sperietură.

Animalele de fermă sunt afectate și ele, iar caii sunt cei mai vulnerabili când vine vorba de zgomote puternice. Se estimează că 79% din cai au anxietate din cauza petardelor și artificiilor”, mai spun cei de la asociație.

Cum putem proteja animalele de zgomote

Kola Kariola propune și un mic îndrumar pentru a proteja bietele animale de zgomote. Iar cum tehnologia a avansat suficient, situația este chiar simplu de rezolvat. Și, probabil, rezolvarea este, în sine, mai spectaculoasă chiar decât focurile de artificii.

”Se pot crea adevărate spectacole de lumină prin lasere, chiar dacă poluează luminos, nu poluează din punct de vedere fonic și al pulberilor toxice. (…) Artificiile și petardele nu lasă în urma lor doar nori toxici.

După ce distracția de Revelion se termină, bucăți aruncate de explozii ajung și în apă. Haideți să evoluăm! Nu suntem singuri pe planeta asta”, mai spun cei din asociație.

Mai sunt și alte metode pentru a proteja animalele de companie în timpul focurilor de artificii. Printre altele, o metodă este ca animalele să fie bine adăpostite. Nu ar strica să le puneți muzică, ca să acoperiți măcar o parte din zgomotul petardelor.

De asemenea, pentru confortul lor, puteți să stați lângă ele, să le mângâiați. Și, de asemenea, să le dați ceva bun de mâncare, pentru a fi mai liniștiți. Eventual să ne jucăm mai mult cu animăluțele, să fie mai obosite și să doarmă mai adânc.

Trebuie precizat că, an de an, nu doar animalele au probleme din cauza materialelor pirotehnice. a dezvăluit că nu există an în care mulți oameni să ajungă la Urgențe. Ei ajung cu diverse răni cauzate de petarde, ba chiar să existe și fatalități.