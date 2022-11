Aproape 30 de deputați încalcă flagrant Regulamentul Camerei. Biroul Permanent încearcă să stabilească sancțiunile

Sunt aproape doi ani de când Biroul Permanent al Camerei Deputaților a luat în discuție subiectul biografiilor pe care deputații trebuie să le publice pe site-ul instituției, însă nici până acum nu sunt disponibile toate CV-urile, deși publicarea a devenit între timp o obligație legală, prevăzută în Regulamentul Camerei.

Liberalii, cei mai refractari la publicarea CV-urilor

FANATIK a semnalat în martie 2021 că o parte apreciabilă dintre deputați, mai ales cei aflați la primul mandat, . Unul din secretarii Camerei, Ovidiu Ganț, deputat al minorității germane, a precizat că publicarea este o cutumă, nu o obligație, dar a spus că va iniția o discuție pe această temă în cadrul conducerii Biroului Permanent. „Eu cred că orice deputat ar trebui să facă cunoscută viața lui. Chiar o să ridic problema asta în Biroul Permanent pentru că publicarea CV-ului este un gest normal de transparență (…) S-ar putea să fie în legătură cu faptul că nu au școli unii dintre ei, a mai apărut și problema cu doctoratele care uneori nu au fost luate cum trebuie”, a răspuns deputatul.

După o primă discuție în Biroul Permanent, secretariatul general a venit cu o informare care a arătat că doar 220 de deputați aveau biografiile disponibile pe site, ceea ce înseamnă un deputat din trei nu a catadicsit să se prezinte în fața românilor. Pentru a rezolva situația, Ovidiu Ganț și Varujan Pambuccian, deputatul minorității armene, au inițiat o Deputaților, care să transforme cutuma în obligație, similară celei care vizează declarațiile de avere și interese. Propunerea a fost adoptată în plenul Camerei la finele lunii iunie 2021.

Cu toate acestea, 27 de deputați continuă să ignore această obligație legală pe care o au, iar alții au completat CV-urile în bătaie de joc, doar ca să scape de gura liderilor de grup care sprijiniseră inițiativa celor doi deputați. Dintre cei 27 de deputați, jumătate sunt de la liberali, printre cei 13 deputați PNL fiind și doi foști miniștri, Florin Roman și Nelu Tătaru. De la UDMR îl regăsim în listă pe Seres Denes, care este chiar chestor al Camerei și veteranul de necontestat al Parlamentului, al cărui membru este din 1992. , fără ca nici măcar acum nația să știe cu ce s-a îndeletnicit înainte să fie parlamentar.

Prezentăm mai jos lista integrală a deputaților care ignoră propriul Regulament de mai bine de un an de zile:

PNL: Adrian-Felician Cozma, Valentin-Ilie Făgărășian, Ion-Alin Ignat, Olivia-Diana Morar, Gheorghe Pecingină, Tudor Polak, Alexandru Popa, Florin Roman, George-Cătălin Stîngă, Maria Stoian, Cosmin Șandru, Nelu Tătaru și Cristina-Agnes Vecerdi

PSD: Radu Cristescu, Claudiu-Augustin Ilișanu, Laurențiu-Daniel Marin, Remus-Gabriel Mihalcea, Radu Popa, Paul Stancu, Irinel Stativă, Vasilică Toma

UDMR: Seres Denes

minorități: Amet Varol, Ognean Crîstici, Silviu Feodor

neafiliați: Claudiu Chira, Mihai Lasca

Sancțiunile urmează să fie stabilite abia acum

Subiectul CV-urilor lipsă a fost ridicat din nou, de data aceasta de către deputatul Dănuț Aelenei (neafiliat, fost AUR) care a trimis o adresă către secretarul general al Camerei, Silvia-Claudia Mihalcea, în care cerea aplicarea de sancțiuni. „Vă rog să-mi precizați cine se face vinovat de nerespectarea acestor prevederi și măsurile luate împotriva persoanelor vinovate în condiția în care în secțiunea de prezentare a deputaților de pe site-ul Camerei Deputaților lipsesc foarte multe curriculum vitae”, se spune în adresa lui Aelenei.

Reclamația a fost pusă în discuția Biroului Permanent din 26 octombrie, iar vicepreședintele Daniel Suciu a propus trimiterea ei către Comisia de regulament, însă Ovidiu Ganț, membru al acestei comisii, s-a opus afirmând că prevederea este destul de clară, iar deputații trebuie să o respecte.

„Omul are dreptate, este obligația parlamentarilor care trebuie să se achite de ea, Comisia de Regulament nu mai poate clarifica nimic. Noi am fost foarte clari, am modificat Regulamentul tocmai în acest sens și a introducerii obligativității publicării CV-ului pe site-ul Camerei Deputaților. Deci, până la urmă este, repet, obligația fiecărui parlamentar, nici comisia și cred că nici Biroul permanent nu au cum să facă ceva. Mai degrabă cred că este o chestiune de natură politică, pe care, eventual în interiorul grupurilor politice, dacă consideră că ar fi cazul să le atragă atenția, pot clarifica aceste lucruri”, a spus Ganț în cadrul ședinței.

Ca o soluție alternativă a fost avansată trimiterea documentului către Comisia juridică pentru stabilirea unor sancțiuni clare în această speță, însă până la urmă s-a decis ca lideri de grup să se reunească și să propună o soluție.

CV-uri completate în bătaie de joc

Deși numărul de 27 pare relativ mic față de numărul total de 330 de deputați, trebuie spus că mulți dintre cei care și-au publicat informațiile legate de studii și de experiența profesională au făcut-o în lehamite. De exemplu, Ibram Iusein (Uniunea Democrată Turcă din România) a trecut la „experiență profesională” doar atât: 1970-2004 transporturi. Ce a transporta sau pe cine, dacă a ajuns cu marfa intactă la destinație nu se știe. Din gluma proastă care ține loc de CV pentru Ibram Iusein nu aflăm nici măcar unde s-a născut, iar la studii este trecut „licențiat în studii juridice” fără să fie precizată universitatea care i-a eliberat diploma. Este CV-ul pe care l-a depus încă din 2008, fără ca în cei 14 ani care s-au scurs să mai adauge vreo informație.

În cazul deputatului USR Ion-Marian Lazăr, problema este alta. Deputatul a postat un CV mai vechi, din perioada în care era șomer sau își căuta un loc de muncă mai bun. La secțiunea „Despre mine” a CV-ului lui Lazăr este trecută următoarea frază: „Îmi doresc un job de inginer sau altă meserie, în care să utilizez cei 15 ani de experiență (din diferite domenii de activitate) dar care se poate diversifica, dat fiind faptul că sunt pe o funcție de conducere, ceea ce necesită ca eu să îmi măresc bagajul de informație necesar pentru a putea susține acest post.” Politica nu i-a dat postul de inginer râvnit, dar i-a oferit ocazia să se diversifice din calitatea de deputat.