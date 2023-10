Darius Olaru nu a prins foaia de joc la meciul România – Andorra, scor 4-0, în preliminariile Euro 2024. la antrenament și a privit meciul din tribună, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Gigi Becali și .

Are dreptate Gigi Becali să-i ceară lui Olaru să se retragă? „Cinci ani suspendare!”

Patronul vicecampioanei l-a făcut „mincinos” pe Edi Iordănescu. Becali nu crede sub nicio formă că Darius Olaru s-a accidentat, ci a pus absența jucătorului din echipă pe seama răzbunării selecționerului. Astfel, pe care-l va sfătui să se retragă de la națională.

Dumitru Dragomir nu-i dă dreptate lui Gigi Becali. „Parcă e după el. Se răzbună ca măgarul pe sat. Nu are dreptate. E o tâmpenie. Cum să spui asta? Îți dă 5 ani suspendare. Dacă tu renunți, ai un motiv.

În primul rând, iei banii pe care îi iei pentru o calificare. Viața de fotbalist este scurtă. Are dreptate Edi dacă a avut o jenă medicală”, a spus Dumitru Dragomir, la „Max Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, verdict despre Olaru la echipa națională: „E firav psihic”

Darius Olaru a adunat 14 apariții în tricoul echipei naționale fără să marcheze vreun gol. În meciul cu Belarus, căpitanul FCSB-ului a evoluat doar 14 minute, iar în cele 8 meciuri din preliminarii a fost titular o singură dată.

Dumitru Dragomir consideră că Darius Olaru nu are deocamdată un psihic puternic pentru a putea face față la echipa națională. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dat același verdict și în cazul lui Florinel Coman.

„Cu toate că Olaru e un jucător de viteză, numai că e greu la echipa națională. E altceva, eu am văzut fotbaliști. Oblemenco era an de an golgheterul campionatului României, dar nu putea să joace 10 minute la echipa națională.

(n.r. nu toată lumea e pentru națională?) Trebuie să ai psihicul lui Cornel Dinu. Te toca și ăsta. Deocamdată Olaru nu are psihicul ăsta. Și el, și Coman sunt firavi psihic, dar sunt fotbaliști bunicei”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir nu îi dă dreptate lui Becali în cazul lui Darius Olaru