“Are gura mare, dar îl respect!”. Vasile Dîncu, discurs neașteptat la adresa lui Gigi Becali: “Are 100% dreptate”. Video exclusiv

Iniţiativa legislativă propusă de ar putea promova în SuperLiga este o veste proastă pentru FCSB-ul lui , cealaltă tabără în războiul care datează deja de peste opt ani.

Vasile Dîncu, discurs neașteptat la adresa lui Gigi Becali: “Are gura mare, dar îl respect! Are 100% dreptate”

În ciuda faptului că sunt adversari în această dispută în ceea ce priveşte identitatea şi palmaresul Stelei Bucureşti, Vasile Dîncu are cuvinte de laudă pentru Gigi Becali, despre care spune că a făcut multe lucruri bune:

“Vreau să vă spun un lucru, poate este şocant. Am scris în câteva cărţi de-ale mele despre Gigi Becali. El are gura mare, dar am pentru el un anumit respect special. Dincolo de ce spune câteodată, este un bun creştin.

Poate arată prea mult asta uneori. În al doilea rând, a adus mulţi bani în fotbalul românesc. A ţinut FCSB-ul, a ţinut jucători de echipă naţională, a crescut jucători şi pentru asta nu poţi să nu respecţi un om.

Dincolo de ceea ce spune, poate de multe ori exagerează, dar uneori are 100% dreptate”, a spus Vasile Dîncu la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Ajutor de la stat pentru Hagi? “Cred că Academia lui ar putea fi co-finanţată de stat printr-un mecanism pe care îl putem gândi”

Senatorul susţine că Gică Hagi ar trebui ajutat şi cu banii statului pentru Academie şi este sigur că un efort de câteva milioane de euro din banii publici pot face minuni în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului juvenil:

“Gică Hagi este un monument pentru România. Nu ar trebui să îi spunem “Rege”, dar ar trebui să îl tratăm ca pe unul. Nu trebuie să îi facem statuie, dar ştiu cât de mult efort a pus. Şi-a cheltuit proprii bani pentru a face la ceea ce se pricepe, să facă fotbal.

El nu vine din afaceri. A învăţat afaceri pe propria lui piele. Cred că Academia lui ar putea fi co-finanţată de stat printr-un mecanism pe care îl putem gândi. Este un om rar, care de 15 ani ne spune că vom ajunge să nu ne vină să credem ce performanţe am avut în trecut.

Este o investiţie foarte mică să dai 3-4-5-10 milioane. La câţi bani se risipesc din banul public, acestea ar fi nişte investiţii care ar avea mult mai multe efecte decât ne dăm seama. Este vorba de a reorienta tânăra generaţie pentru sport”, a spus Dîncu la FANATIK SUPERLIGA.

