Are Larisa Iordache un nou iubit? Ce spune fosta concurentă de la America Express despre o relație

Larisa Iordache a devenit mai discretă în ceea ce privește viața sa amoroasă, iar mulți se întreabă dacă nu cumva fosta gimnastă are pe cineva în viața ei. Răspunsul acesteia însă s-ar putea să îi dezamăgească pe fanii săi. Se pare că fosta concurentă de la America Express are acum alte priorități.

Ce spune Larisa Iordache despre o nouă relație

Larisa Iordache a decis să își deschidă sufletul și să vorbească despre lucrurile care se întâmplă în viața ei. a decis să se concentreze mai degrabă pe nevoile sale și să aibă mai mult timp pentru ea.

Într-un interviu acordat la Antena Stars, Larisa Iordache a recunoscut că este singură și că nu a fost în nicio relație în ultima perioadă. Aceasta a decis să își ofere suficient timp pentru a se reface și să se iubească singură, înainte de a o face altcineva.

De asemenea, ea a adus în discuție și ultima sa relație eșuată, adăugând că a venit momentul să pună mai mult accent pe nevoile pe care le are și pe lucrurile care o fac să se simtă mai bine. Fosta gimnastă a ales totodată să petreacă și mai mult timp cu familia sa.

”Nu am o relație, nici nu am pus eu bază, în ultima perioadă, pe acest lucru. Am pus accent pe mine, am vrut să mă refac singură, să fiu eu echilibrată și să mă iubesc mai mult pe mine. (…).

Cred că am învățat (n.r. după o relație eșuată) cum să mă iubesc mai mult pe mine, cum să îmi axez tot timpul necesar pentru nevoile mele și pentru a mă face pe mine să mă simt mulțumită de mine, în primul rând, și să îmi petrec mai mult timp cu famila”, a mărturisit Larisa Iordache, pentru Antena Stars.

Larisa Iordache vrea să cunoască oameni noi

Asta nu înseamnă însă că fosta concurentă de la America Express are în plan să rămână singură pentru multă vreme. În același interviu, Larisa Iordache a mai dezvăluit că este deschisă să cunoască noi oameni, însă mai întâi de toate, alege să învețe să aibă mai multă grijă de ea.

De asemenea, fosta gimnastă a mai adăugat și că își dorește liniște, având în vedere experiențele care s-au petrecut în viața sa în ultimii ani, iar atunci când își dorește o surpriză poate să și-o ofere de una singură, fără a mai avea nevoie neapărat de o persoană în viața ei.

