Aristidis Soiledis, prima reacţie după ce s-a infectat cu COVID-19: “Nu înţeleg cum l-am luat”

Aristidis Soiledis este unul dintre jucătorii de la echipa lui Gigi Becali care au ieșit pozitiv la coronavirus în această săptămână. Lucian Filip și Octavian Popescu sunt ceilalți fotbaliști de la bucureșteni care au COVID-19, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, însă grecul spune că nu știe de unde a luat virusul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soiledis a declarat la un post de televiziune din Grecia că a fost uimit atunci când a văzut că testul său este pozitiv. El zice că nu s-a întâlnit cu oameni din afara echipei, dar este fericit că nu prezintă simptome.

”Adevărul este că nu am niciun simptom. Sunt unul dintre norocoși, nu am nicio problemă. Nu am febră, nu mi-am pierdut gustul, nu am dureri de cap și nici dureri în gât. Nimic, nimic, sunt complet asimptomatic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grecul nu știe de unde a luat virusul

Noi facem testul săptămânal, acum am fost eu și cu alți doi colegi testați pozitiv. Chiar nu înțeleg cum am luat virusul, pentru că am stat doar în casă. M-am antrenat și m-am întors acasă, poate că l-am luat de pe un obiect de la baza de pregătire”, a spus Aristidis Soiledis, conform Tlife.

Jucătorul din Grecia s-a întors printre titularii lui FCSB, după ce a absentat două luni pentru că era accidentat, la partida cu Slovan Liberec. Echipa lui Gigi Becali a fost învinsă, cu 2-0 în turul trei preliminar al celei de-a doua competiții europene.

ADVERTISEMENT

Fără fotbalistul din Grecia, ”roș-albaștrii” vor evolua în etapa cu numărul opt a campionatului contra celor de la FC Hermannstadt, luni, cu începere de la ora 21:00.

Cu o victorie FCSB se poate apropia de Craiova

Dacă va câștiga, FCSB se va apropia la trei lungimi de ocupanta primului loc, Universitatea Craiova. Oltenii au fost învinși pentru prima dată în acest sezon de către cei de la Academica Clinceni (0-1).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul de 29 de ani a venit la FCSB în sezonul 2019-2020. În stagiunea trecută a bifat 15 jocuri în campionat pentru echipa lui Becali și a dat un gol.

În actualul sezon are numai un joc pentru bucureșteni, în Liga 1. 75 de mii de euro a plătit FCSB pentru a-l aduce pe grec de la FC Botoșani. La 500 de mii de euro este cotat jucătorul pe site-ul Transfermarkt. 12.000 de euro câștigă grecul pe lună la FCSB.

ADVERTISEMENT