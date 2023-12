Arlauskis, declarație șoc despre patronii din Premier League: “Au și ei Gigi Becali ai lor”

Într-o dezvăluire în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Giedrius Arlauskis, portarul talentat provenit din Lituania, a făcut declarații uluitoare despre experiența sa în cel mai prestigios campionat de fotbal din lume și drumul său prin echipe de top precum Espanyol și Watford.

Patronul de la Watford, similar cu Gigi Becali

“Visul meu a fost să ajung în Anglia și am ajuns. Zic Anglia, cel mai puternic campionat din lume, acolo am vrut să ajung. Am crezut că e totul foarte corect, adevărat acolo, dar am dat-o în bară rău de tot.

Am crezut că în Anglia se face totul corect, dar au și ei Gigi Becali ai lor. Nu vreau să povestesc asta acum, dar au și ei Gigi Becali ai lor. Îi spun asta a lui Gigi, îmi place enorm, repetiție, repetiție”, a declarat Giedrius Arlauskis.

Cu referire directă la perioada sa petrecută la Espanyol, Arlauskis a relatat un moment de sacrificiu personal în dorința de a contribui la echipa sa. Fostul portar a adus în discuție relația sa cu antrenorul Gâlcă de la Espanyol. Acesta a lăudat profesionalismul antrenorului român, menționând absența înjurăturilor în ciuda momentelor tensionate.

Arlauskis nu a reușit să se impună în Anglia și în Spania

“Am venit cu doi saci de mingi. Cu Real Sociedad am jucat o repriză, la încălzire am avut ruptură. Am intrat din dorință să joc, am zis că trebuie să joc și am pus un bandaj. Nu am spus la nimeni, dar deja în minutul 10 nu mai puteam și era 2-0 pentru adversari.

Gâlcă nu a zis nimic. Am avut o relație foarte ok, un profesionist, mi-a plăcut ca om. E român, dar nu e român. Eram la Espanyol cu Gâlcă, el se enerva dar niciodată nu am auzit o înjurătură din partea lui. L-am întrebat de ce nu înjură. Mi-a spus că e diferit, are altă mentalitate”, a punctat Giedrius Arlauskis.

. Cu 2197 de minute petrecute pe teren în 25 de apariții, portarul lituanian a fost o prezență constantă și influentă în echipa sa, reușind ultimul titlu din istoria formației lui Becali.

Trecerea la Watford a reprezentat pentru Arlauskis un moment greu al carierei sale. Plecat din România din postura de titular, Arlauskis a fost nevoit să accepte statutul de rezervă în Premier League. Aceasta a bifat un singur joc în cel mai puternic campionat al planetei.

Transferul la Espanyol nu a reușit să îi aducă lui Arlauskis statutul pe care și l-a dorit. Fostul portar a reușit să bifeze doar 3 partide în Primera Division, pentru ca mai apoi să revină în România.

Detalii nestiuite despre patronii din Premier League