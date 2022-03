Armin Nicoară a primit un apartament de la un șeic din Dubai: „I-a plăcut cum am cântat”

Spunem că s-a ales deoarece, conform propriilor sale declarații, Armin Nicoară a spus că a plătit doar avansul pentru locuința de lux în care nu va sta pe tot parcursul anului. Restul sumei a fost achitată de un potent om de afaceri arabi, căruia i-a plăcut foarte mult felul în care cânta la petrecerile de acolo.

Armin Nicoară s-ar fi ales cu un apartament de lux în Dubai

Armin are un noroc chior! Cântărețul s-a ales cu un cadou care va stârni invidia multora: un apartament de lux în Dubai. au început să guste din plin din viața de lux pentru care au muncit încontinuu.

Banii strânși din evenimentele la care au cântat au fost investiți și într-o mașină nouă, cu care artistul se laudă pe rețelele de socializare. Cei doi porumbei au începtul anul cu o vacanță de vis în Republica Dominicană, iar recent s-au întors din Emirate. „Am început anul în Punta Cana, în Republica Dominicană. Mi-am luat și mașină nouă, dar în altă țară.

De vreo două săptămâni, am plecat în Dubai pentru că mi-am achiziționat un apartament în Dubai. Vreau să îi mulțumesc cu ocazia asta fratelui meu. El s-a interesat de tot. Am plătit avansul cu cardul. Unui șeic i-a plăcut cum am cântat și mi-a dat cheile de la apartament. El a plătit restul”, a dezvăluit Armin Nicoară la

Întrebat cât a costat apartamentul din Dubai, Armin nu a vrut să dea o sumă exactă, însă a spus care sunt prețurile din oraș. Cele cu 2 camere, care nu sunt complet mobilate, pornesc de undeva de la suma de 150.000-160.000 de euro.

Fratele saxofonistului le-a dat pontul

Fanilor le vine greu să creadă povestea saxofonistului, însă acesta a promis că va lămuri întregul mister legat de locuința sa de lux din Emirate într-un vlog pe Youtube. Apartamentul este dat acum în închiriere, cei doi având o sursă de venit în plus.

„Ei îți oferă bucătăria mobilată și tot, iar tu trebuie să cumperi restul. La altele apartamente îți oferă tot, dar sunt mai scumpe”, a mai spus Nicoară. „A venit fratele lui Armin cu ideea. Vedeți că sunt apartamente în Dubai la prețuri accesibile. Ne-a zis: acuma, trebuie să trimiteți un avans, că nu mai merge apoi.

Impresarul nostru, fratele lui Armin, Armando, ne-a spus să profităm de perioada de început de an că după aceea nu o să mai avem când”, a declarat Claudia Puican.