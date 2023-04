Aroganța lui Mr. Pression: “Îmi ia 3-4 minute să număr banii pe care-i câștig! V-aș spune suma, dar în România sunt salarii mici. Banii pentru mine sunt maculatură!” Video exclusiv

Daniel Boruga, antrenor al unei grupe de juniori a formației saudite Ohod Al Medina, a devenit celebru în România după . Amestecă limba română cu limba engleză și gesticulează cu mare implicare. Dar jucătorii săi par să nu priceapă nimic din mesaj.

Daniel Boruga, cunoscut ca Mr. Pression, detalii despre banii pe care îi câștigă în Arabia Saudită: “Îmi ia între trei și patru minute să-i pot număra”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Daniel Boruga a ținut să asigure că . Câștigă un salariu la care visează doar cei care sunt la cel mai înalt nivel în fotbalul din România, în ciuda faptului că antrenează la copii.

“Îi pot număra foarte bine, asta este important. Într-adevăr, îmi ia undeva între trei și patru minute să pot număra banii pe care îi câștig aici. Sunt și întârzieri la salarii ca și în România, stați liniștiți că nu e totul perfect. Staff-ul lui Al Nassr are undeva la 15.000 de dolari pe lună.

V-aș spune suma, dar știu că la noi în țară salariile sunt foarte mici și nu are rost să spun această sumă. S-a spus undeva între 3000 și 5000 de dolari. Nu aș fi plecat de acasă în business-ul pe care l-am creat de când îl am. Banii ăștia de primăvara până toamna, să nu fiu rău, îi fac pe lună.

Ce s-a întâmplat în celebrul meci în care Daniel Boruga a făcut spectacol și a devenit cunoscut ca Mr Pression. Echipa sa a fost egalată

Și vă mai spun ceva, nu am venit pentru bani în această țară. Am venit pentru experiență, pentru că mi s-a dat ocazia. De când am luat licențele am avut în cap chestia asta că voi pleca. Mă gândeam în Golf”, a explicat Daniel Boruga la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Meciul în care a fost filmat clipul care a devenit viral nu a fost în cele din urmă o victorie pentru Daniel Boruga și elevii săi. Antrenorul român a fost egalat, dar a ținut să precizeze că rezultatul a fost unul pe placul conducerii. Și, desigur, i-a mai rotunjit puțin veniturile în Arabia Saudită.

“M-au egalat în minutul 70, gol la o fază fixă, din corner. S-a terminat 1-1 și toată lumea a fost bucuroasă în club, m-au chemat sus, am avut și prime de joc. Am prime de joc la copii de U15. Copiii primesc 100 de dolari, iar eu am sută la sută. 200 de dolari, venit dublu. De la U13 până la U19 sunt prime.

Câți bani câștigă Daniel Boruga în Arabia Saudită. Pe lângă salariu, are și prime consistente: 500 de euro pentru un singur meci la copii

Cu El Itifaq, am bătut 2-0, copiii au avut 250 de dolari. Și eu 500. Banii pe care îi trimit în țară îi donează unei case unde a murit bunica mea. Și este o sumă destul de consistentă. Bunica mea a murit într-o locație unde a locuit 7 ani. Noi donăm în funcție de bugetul pe care îl avem”, a mai povestit Boruga la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Daniel Boruga, care are inclusiv licență PRO, a povestit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a avut colegi de renume pe perioada cursurilor pe care le-a avut la FRF. Inclusiv pe Adrian Mutu, despre care a avut doar cuvinte de laudă. Dar și alte nume importante, ca Daniel Pancu și Bogdan Lobonț.

Cu domnul Adi Mutu am făcut licența B și carnetul de antrenor. Cu domnul Rădoi, nu. La licența A am fost cu Pancu și Bogdan Lobonț. Adrian a fost mare, ultimul mare fotbalist pe care l-a dat România. Filosofia depinde de adversar, de jucători. Îmi place mult jocul de posesie a lui Guardiola și de la Mourinho cum se apără.

Daniel Boruga: “Nu m-a sunat nimeni din România, nu știu dacă au bani să mă plătească. Banii sunt maculatură pentru mine”

Nu m-a sunat nimeni din România, nu știu dacă au bani să mă plătească. Am fost în Liga 4 la Adjud și acolo pe banii mei. Banii pentru mine sunt maculatură, nu pun preț pe bani”, a mai spus Daniel Boruga la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

