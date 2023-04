Exclusiv. Antrenorul viral, dezvăluiri în direct la Fanatik SuperLiga. „Pe Facebook o să fiu Mr. Pression! Am trunchiat engleza, nu româna, care e limba mea maternă”. Video

. Tehnicianul a intervenit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și și-a explicat comportamentul.

Daniel Borugă, apariție de senzație la Fanatik SuperLiga: „S-au spus foarte multe neadevăruri”

Daniel Borugă a ținut să intervină în direct , după ce imaginea sa consideră că a fost denigrată: „Pentru dumneavoastră vă dați seama că m-am pregătit, fiind într-un oraș sfânt ca Medina, al doilea din lume după Mecca”, și-a început în forță antrenorul discursul.

„Vi se spune ‘Mister Pressure’. Cum a ieșit acest videoclip viral?”, i-a aruncat mănușa moderatorul emisiunii: „La pauza meciului cu Al-Nassr, conduceam cu 1-0, președintele clubului a venit la mine înainte de meci și m-a prezentat staff-ului croat de la Al-Nassr, zece oameni în staff. Am zis că mă întind sigur ăștia. Ar trebui clarificate multe lucruri. S-au spus foarte multe neadevăruri”, s-a apărat tehnicianul.

Antrenorul lui Ohod Al Medina a explicat de ce a fost filmat acel discurs pentru jucători: „Eu nu dețin licența Pro, ci licența A și am luat-o în cadrul școlii de antrenori când era domnul Apolzan. Jucătorul nu avea telefon mobil, pentru că managerul echipei noastre nu îi lasă pe copii cu telefoanele mobile. Le ia cu o zi înainte și le dă o oră pe zi în perioada Ramadanului să vorbească cu părinții.

Managerul meu m-a filmat, eu am trimis-o pe un grup de cinci prieteni și unul dintre ei a trimis-o. De acolo a ieșit… Aveam meci la Al-Ittihad, unde am avut un meci foarte bun și nu sunt supărat absolut deloc de ce s-a întâmplat. Sunt mândru”.

Daniel Borugă se apără: „La copiii de 13-14 ani e mai greu pentru că nu știu limba engleză și eu nu știu arabă”

Daniel Borugă are o explicație plauzibilă pentru discursul său ieșit din comun: „La copiii de 13-14 ani e mai greu pentru că nu știu limba engleză și eu nu știu arabă. Clubul a știut de la început că nu știu engleză. Mereu am discursuri puțin ieșite din comun. Mă aprind, așa sunt eu format.

Le explicam că avem probleme pe zonele laterale și le explicam că Al-Nassr joacă foarte bine de la mijlocul terenului în sus, apo dezvoltă pe laterale. Mă apărăm în 6-3-1, cu extremele coborâte în zonele laterale. Mai am niște principii de joc pe care le dau mijlocașilor centrali, vârfului”.

Puștii ar fi fost atât de apatici din cauza faptului că se află în timpul celei mai importante sărbători pentru musulmani: „Și în acel moment, eu eram foarte aprins și le explicam. Ei fiind în Ramadam, e una dintre cele mai grele momente și nu beau o picătură de apă, nu mănâncă nimic. Noi am jucat târziu. După ultima rugăciune, ei mânâncă, beau apă și apoi se duc puțin și se odihnesc. Apoi vin la meci.

În momentul ăla, copiii stăteau pe jos. Eu știu ce se întâmplă, dar comentatorii de imagini, că eu așa le zic, puteau să spună măcar că domnul Borugă a vrut să le arate totuși ceva, să le explice. Eu am dezvoltat și niște coduri cu echipa și ne înțelegem în mare, să spunem așa”.

Ce voia să le transmită antrenorul: „Să facă presiune pe zonele laterale”

Borugă a tradus din „codurile” sale și a explicat ce indicații a dat: „Codurile astea pe care le-am făcut de când sunt aici în 3 luni și jumătate sunt să învețe ei română, nu engleză. Să facă presiune pe zonele laterale, asta le explicam. Nu am construit nimic și nu are ce să demoleze nimeni. Presa mă contactează pe Facebook, Instagram, telefon”.

„Rebotezat” pe internet, Daniel Borugă a demonstrat încă o dată că are simțul umorului: „Sunt faimos, dar eu am fost mereu foarte deschis. Imaginile spun ceva, ei mă cunosc într-un alt mod. Nu mă deranjează cu absolut nimic porecla. Îmi place nu-mi place, nici nu știam, acum aud. Nu-i problemă, chiar o să-mi schimb pe Facebook Mister Pression.

Lumea nu știe prin câte trec pe aici, interpretează niște imagini. Cât de greu e la copii, ar trebui să coboare în iarbă să vadă. Nu am făcut de râs pe nimeni. Am trunchiat limba engleză, care nu e limba mea maternă. Eu așa o văd. Vedeți câte atacuri are școala de antrenori și FRF”.

Daniel Borugă se consideră un antrenor pregătit din toate punctele de vedere: „Când am intrat în școală, dacă știam o,1% și acum m-am dus în 99,9%. Copiii mă înțeleg cât de cât și se vede asta în rezultate. E greu la copii de 13-14 ani și gândiți-vă că sunt la pubertate. Sunt în Premier League, U15, joc cu milionarii și noi suntem un club micuț cu un buget de 15 milioane de dolari”.

