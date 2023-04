Un antrenor român, licențiat de FRF, s-a făcut de râs în Arabia Saudită! Discurs jenant: „Defens senzațional! Presion, presion! No greșeală cum se zice?!”. Video

Antrenorul român Daniel Borugă după ce a nu putut să lege două-trei fraze simple în limba engleză pentru a le transmite jucătorilor lui Ohod Al Medina ce vrea de la ei.

Daniel Borugă: „Defens, senzațional. No greșeală! Presion, presion! Pas, pas, pas, no problem”

Românul a intrat în vestiarul echipei de tinert care joacă în liga a doua la finalul unei partide și a început să le țină un discurs în „rom-gleză”.

ADVERTISEMENT

Pe fețele jucătorilor se citea nedumerirea, iar unii dintre ei nici măcar nu erau atenție la încercările disperate ale antrenorului să îi facă să înțeleagă indicațiile.

„Defens, perfect. Perfect. Senzational! Speed perfect. Atac perfect. Presion perfect. Number one, number one team. Incredibil! Incredibil! Perfect! Perfect! No greșeală! Perfect. Pas, pas, pas, no problem! OK? Lateral presion. Dublaj, presion, triplaj, presion”, s-a putut înțelege din video-ul care a devenit viral pe internet.

ADVERTISEMENT

Cine este Daniel Borugă, antrenorul român care s-a făcut de râs în Arabia Saudită

Daniel Borugă face parte din staff-ul lui Augustin Călin, fostul oficial al Academii Clinceni fiind antrenorul principal al lui Osod Al Medina. Tehnicianul a pregătit mai multe echipe din zona arabă precum și de pe continentul african.

Atunci când a semnat cu Osod Al Medina, Augustin Călin l-a recomandat pe Daniel Borugă, pe care îl caracteriza drept „un profesionist desăvârșit care cunoaște foarte bine limba arabă și este de mare ajutor”.

ADVERTISEMENT

Echipa la care activează Borugă și Augustin Călin e pe locul 13 în campionat după 25 de etape, cu 30 de puncte (6 victorii, 12 egaluri și 7 înfrângeri) și un golaveraj 21-26. La Ohod Al Medina joacă și Alexandru Răuță, fostul jucător al lui Dinamo și Hermannstadt.

În urmă cu doar un an, Daniel Borugă antrena în liga județeană Vrancea. Pe CV-ul său mai are trecută o experiență de mai mulți ani la o națională de amatori, care a disputat însă doar câteva meciuri: echipa națională regală a României, o inițiativă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român a făcut „senzație” cu discursul său și la amatori: „Vreau să faci, să dregi, să te duci în stânga, să te duci în dreapta”

Daniel Borugă a mai oferit un moment ridicol ca antrenor al aceleiași echipe de amatori: „Simplu! Simplu! Simplitate, simplitate, simplitate! Frate, sunt morți! În a doua acuma sunt căzuți!

ADVERTISEMENT

Simplu! Deschidem aicea: fundașul central trebuie să fie aici (n.r. pe linia de fund a terenului), chiar în afară, să o țină în teren. S-a blocat Mihailcea? Pe fundaș! Să țină și fundașul lateral. Fundașul central are presiune! Pe fundaș! Exact ce-a făcut de două ori. E perfect! E foarte bine băieți! E altceva! Fotbalul este efort.

Cristi, vreau mai mult să ieși, să faci, să dregi, să te duci în stânga, să te duci în dreapta. Deci nu mai merge, frate! E prea simplu! Câțiva ați venit puțin nepregătiți. E prea simplu!

Andrei, poziție clară unu cu unu! Tu tragi la poartă de la 17 metri?! La ce zonă?! Colț careu 16 metri lateral! N-ai cum! Acolo e unu cu unu. L-ai făcut pe dreptul, l-ai făcut pe stângul și dai centrare în fața porții sau dai la poartă! N-ai voie acolo!”, au fost explicații antrenorului de la pauza unui meci.

Daniel Borugă este antrenor licențiat la FRF și a trecut prin majoritatea cursurilor de la școala de antrenori. A fost coleg la la cursurile pentru licența UEFA B cu Adrian Mutu și Bogdan Lobonț și cu Andrei Cristea sau Daniel Pancu la cele pentru licența UEFA A.