Arsenal Londra a pus mâna pe „Micul Messi”! Câți ani are puștiul transferat la Academia „tunarilor”

Puștiul a făcut o impresie bună încă de când s-a născut. „Asistenta l-a luat în brațe, iar el a ridicat capul pentru a privi în jur. „Chiar și ea a fost surprinsă. A fost întotdeauna puternic încă de mic”, a precizat tătal micuțului, pentru .

Zayn Ali Salman a avut un echilibru incredibil de când era foarte mic

Chiar dacă micuțul are calități extraordinare pentru vârsta lui, au existat voci care au criticat decizia clubului Arsenal de a-l transfera la o vârstă atât de fragedă. Dar tatăl lui Zayn crede că este este diferit de colegii săi. „A avut un echilibru incredibil de când era foarte mic. Iar calitățile lui s-au îmbunătățit. Cei de la Arsenal nu sunt deranjați de vârsta lui. Din contră, cred că are mult potențial”, a spus tatăl.

Zayn a atras atenția atunci când a fost pus să joace împotriva unor copii mai mari decât el și s-a descurcat excelent. „L-am pus prima dată cu copii de vârsta lui, dar a fost mai bun decât toți. Era mai rapid și putea dribla și înscrie mai bine decât ceilalți”, a declarat, la rândul lui, Austin Schofield, antrenorul lui Zayn.

ADVERTISEMENT

Stephen Deans nu a crezut că Zayn Ali Salman este la creșă

Ca urmare, tehnicianul consideră că micuțul este mult prea bun pentru vârsta sa. „Am vorbit cu tatăl lui pentru a-i sugera să vedem dacă putem face treabă și a fost de acord”, a completat Schofield.

Talentul său nu a fost trecut cu vederea nici de către descoperitorul de talente (scooter) de la Arsenal, Stephen Deans. „Făcea lucruri pe care nu ar trebui să le faci la acea vârstă. Când l-am văzut, nu am crezut că are doar 4 ani și am sunat un prieten care mi-a confirmat.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a venit să cred că este încă la creșă. Apoi am vorbit cu părinții lui și l-am adus la câteva ședințe. El nu este o întâmplare”, a precizat Deans.

Arsenal a remizat în ultima etapă de campionat

Glumind puțin, am putea spune că Zayn ar putea fi trimis la echipa de seniori pentru a fi de ajutor. Nu de alta, dar , 2-2, pe teren propriu cu formația Crystal Palace.

ADVERTISEMENT

Gazdele au deschis scorul prin Aubameyang (8), Crystal a întors rezultatul după reușitele lui Benteke (50) și Edouard (73), dar tunarii au smuls un punct după ce Lacazette a egalat (90+5). În urma acestui rezultat, arsenal a acumulat 11 p și se află pe locul 12 în Premier League.