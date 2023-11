Artista cu voce de aur din România care a murit în timp ce spera că este vindecată. Sfârșit dureros pentru Anca Parghel, la doar 51 de ani

Anca Parghel, considerată una dintre cele mai bune voci ale jazz-ului românesc, a murit în urmă cu mai bine de 15 ani, după ce s-a luptat cu o boală necruțătoare. Ani la rând s-a luptat cu cancerul, dar spera că se va vindeca.

Anca Parghel, una dintre cele mai bune voci de jazz din România

Anca Parghel, , dar și din străinătate, și-a găsit sfârșitul în 2008. Solista s-a stins mult prea devreme, din cauza unei boli necruțătoare. Prima oară a fost diagnosticată cu cancer la sân în 1994, dar a reușit să-l învingă. Din păcate, boala a recidivat agresiv, câțiva ani mai târziu.

Cântăreaţa de jazz a decedat pe 5 decembrie 2008, la Spitalul Judeţean din Timişoara. Ea este înmormântată la Cimitirul Bellu, din Capitală. Înainte de a muri, Anca Parghel susține că vrea să mai trăiască câteva luni, pentru a fi alături de cel de-al doilea soț al ei.

A aflat că are cancer la sân în 1994

Cel de-al doilea partener, un bărbat de profesie medic, . Într-un interviu pentru VIVA, artista de jazz vorbea deschis despre bărbatul pe care l-a iubit ca pe ochii din cap. În 1994, la vârsta de 37 de ani i s-a descoperit cancer la sân, iar vestea a dărâmat-o. Credea că va muri și nu va mai apuca să stea lângă el.

„În perioada în care îmi descoperisem cancerul la sân, am fost invitată în America să cânt în casa unui medic evreu care iubea jazzul. Acolo am cunoscut o ființă care s-a înnamorat de mine și m-am gândit că în sfârșit am găsit un om serios în viața mea. Alexandru. Din păcate, era în State, era căsătorit, nu ar fi venit în Europa și nici eu nu m-aș fi dus acolo. Însă soția lui se îndrăgostise de altcineva și au divorțat.

Alexandru, fiind medic și chimist, a insistat să fac ceva. Eu, care descoperisem în el tot ce îmi dorisem în viață, nu voiam să-l pierd, chiar dacă știam că mor. Nu voiam să-mi stric bucuria de a sta măcar câteva luni cu această ființă. În final, am ajuns în România, dar după prima cură de citostatice am plecat la Bruxelles și nu m-am mai întors, deși organismul reacționase bine și tumoarea se redusese la jumătate.”, povestea Anca Parghel.

A murit în decembrie 2008

În 2008, cancerul i-a revenit mai agresiv, de data aceasta la ovare. Câteva luni bune s-a luptat cu această boală nemiloasă, care a răpus-o în cele din urmă. Cu puțin timp înainte de moarte, Anca Parghel povestea cum a ajuns la spitalul din Cluj.

Deși spera că este vindecată, adevărul era cu totul alta. Artista recunoaște faptul că în momentul în care a fost adusă la spital, situația nu era deloc un roz, iar tratamentul a fost administrat rapid.

„Când am ajuns la Cluj, eram un sac de cartofi… luată pe braţe şi dusă. Un pas nu puteam să fac. Medicii s-au strâns în jurul meu, ca nişte arhangheli, şi au zis: «Mâine începem tratamentul». Când am ajuns acolo, eram gata de îngropat”, mărturisea aceasta.

Copiii îi duc mai departe moștenirea

Copiii ei, Ciprian și Tudor, i-au fost alături până în ultima clipă și îi duc mai departe moștenirea muzicală. În prezent, ambii activează în acest domeniu. Ciprian Parghel, un talentat instrumentist, cu greu a mai urcat pe scenă după moartea mamei sale.

„Am stat mulți ani, într-un fel de pauză, am comemorat-o pe mama. Acum cânt cu ea în gând, iar la orice eveniment muzical, când pronunț numele Parghel, simt că ea este acolo, undeva, în Cer, și că se bucură că sunt pe scenă, că fac exact ce ar fi vrut să fac. Când mă apucă depresia sau gândurile grele, simt că mama îmi dă putere. O simt lângă mine, că mă susține.”, spunea acesta, pentru