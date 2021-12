Artistele din lumea folclorică pentru care tradițiile de Crăciun încă sunt la modă. Ce decizie a luat Georgiana Lobonț înainte de sărbători

Trei dintre cele mai talentate și frumoase cântărețe de muzică populară și de petrecere din România au vorbit pentru FANATIK despre ce înseamnă pentru ele spiritul Crăciunului și dacă simt că acesta se mai păstrează.

Datinile specifice sărbătorilor de iarnă sunt din ce în ce mai puțin păstrate. Există anumite zone din țară unde tradițiile se păstrează cu sfințenie și acum, cu toate că satele în care colindătorii umpleau străzile astăzi sunt pe jumătate goale, românii împânzind lumea largă în căutarea unui viitor mai bun.

Un astfel de loc în care Crăciunul are același miros an de an este Maramureșul, de unde provine folclorista Andreea Ciocotișan.

Cât de tradițional mai e Crăciunul pentru artistele din lumea folclorică. Andreea Ciocotișan respectă obiceiurile maramureșene

Interpreta de muzică folclorică vede din anul 2020 cu alți Crăciunul. Pe lângă bucuria pe care o simte de fiecare dată fiind înconjurată de cei dragi, sărbătorile de iarnă au cu totul altă însemnătate în ultimele luni.

„Cu siguranță cea mai frumoasă amintire de Crăciun o am de anul trecut, când am fost cerută în căsătorie”, a spus extrem de sinceră Andreea Ciocotișan, pentru FANATIK.

Vedeta a povestit și despre tradițiile din Maramureș de care se ține an de an. „În Maramureș, de Crăciun satele răsună de colinde, iar în casele țăranilor se mai păstrează vii numeroase tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă.

În Ajunul Crăciunului, în orașe, dar mai ales în unele sate maramureșene pot fi văzute grupuri de colindători, tineri și bătrâni, care se adună și vestesc Nașterea Domnului din casă în casă. La fel voi face și eu, voi colinda familia, prietenii iar după aceea voi aștepta colindători. E minunat cum sărbătoarea aceasta ne unește pe toți. Crăciunul pentru mine înseamnă in primul rând familie, faptul ca putem sa stam împreuna la masa de Crăciun.

Una dintre Tradițiile apreciate de mine este ca, odată terminată slujba de Crăciun, se organizează “Viflaimul”, cel mai important si popular obicei care se practică în Maramures, în preajma Crăciunului. Viflaimul este o scenetă care prezintă faptele redate de povestirile din Biblie și reprezintă punctul culminant al zilei de Crăciun.

Pe lângă asta, în fiecare an fac mâncăruri alese, de la nelipsitele preparate pe bază de carne de porc până la cei mai pufoși si aromați cozonaci, toate stau în așteptarea oaspeților”, a mai povestit Andreea Ciocotișan.

Georgiana Lobonț a spus stop cântărilor de sărbători, pentru prima oară în carieră: „N-am fost niciun an acasă”

Dacă nu a vrut să stea departe de datinile specifice sărbătorilor de iarnă, lucrurile stau complet diferit pentru Georgiana Lobonț.

2021 este primul an, după foarte mulți, în care interpreta de muzică de petrecere va fi, în sfârșit, cu familia de Crăciun.

Lobonț a decis ca anul acesta să nu mai aibă cântări de sărbători și a spus că își dorește ca de acum să se bucure cu adevărat de Crăciun. În toate cele trei zile va fi alături de copii, soț și părinți.

„De Crăciun vreau să fiu cu familia mea, pentru că am tot fost la cântat. N-am fost niciun an acasă și anul ăsta am ales să nu-mi iau cântări. Să fim cele trei zile acasă.

Am niște chestii pe care încerc să le fac. Dacă nu-s acasă nu simt mirosul, să bem un pahar de vin de casă cum face tati. Să fiu cu surorile mele. Să colindăm măcar o colindă de grup împreună. Chiar dacă mi-au rămas doar bunicile, vreau să le colind.

De Crăciun și de Paști neapărat trebuie să avem haine noi pe noi. Asta pot să zic că e o chestie pe care o respect de mică. Așa ne-au educat părinții”, a declarat Georgiana Lobonț, pentru FANATIK.

Claudia Ghițulescu, cu familia, la Craiova

Tot la casa părintească trage și Claudia Ghițulescu. va cânta în Ajun de Crăciun, însă în următoarele zile va fi împreună cu familia, la Craiova.

„Crăciunul îl petrec mereu cu familia. Anul ăsta voi cânta în Ajun la Govora, la un hotel care arată ca un palat. De Crăciun plec acasă la părinții mei, la Craiova. Acum doi ani am fost la Roma de sărbători, unde am cântat. Îmi fac planul în funcție de moment”, a declarat Claudia Ghițulescu.