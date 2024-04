Artistul din România care spune că e putred de bogat. „Fac bani și când dorm, mă enervează”

La fel ca orice altă meserie, a fi artist vine la pachet cu avantaje și dezavantaje. De obicei, artiștii din România simt că este loc de mai bine, mai ales la capitolul financiar. Însă, nu toți se plâng de bani, ci, din contră. Un artist din România a ajuns să câștige sume ”frumoase” de bani, chiar și atunci când nu este pe scenă.

Artistul din România care a dat lovitura cu piesele sale

Industria muzicală din România nu duce deloc lipsă de artiști. De-a lungul timpului, unii dintre ei pot spune că au descoperit rețeta succesului. Lor le-au fost suficiente câteva piese pentru a-și asigura confortul financiar pentru tot restul vieții.

Din această categorie face parte și Nick de la N&D. La începutul anilor 2000, Cei doi aveau concerte pe bandă rulantă și au format una dintre cele mai de succes trupe de la acea vreme.

Nick și Delia au lansat unele dintre cele mai frumoase piese. Melodiile N&D nu au fost gândite ca niște hituri de moment. Drept dovadă, majoritatea se mai ascultă și acum, iar fanii știu strofele vers cu vers.

Chiar dacă nu mai activează de ani buni în formula N&D, . A fost cea mai bună perioadă în care atât el, cât și Delia se puteau face remarcați.

Nick de la N&D a câștigat sume imense din muzică

Sincer și asumat, ca de obicei, Nick a recunoscut că piesele de atunci sunt o adevărată mină de aur pentru el. Artistul continuă să câștige bani din ele, căci melodiile se difuzează și în 2024.

”De mult am făcut un milion, cu tot ce am cumpărat și am cheltuit. (…) De ce am compus piesele alea, de se ascultă de 20 de ani?! Sunt drepturile de autor. (…) Trebuie să știi din ce să trăiești.”, a declarat Nick pentru

Nick a declarat că a știut de la început ce vrea să facă în industria muzicală. Artistul a mizat pe calitate și nu pe cantitate. Astfel, în loc să lanseze zeci de piese care să nu aibă succes, a preferat să lanseze puține, dar bune.

”Ce trebuie să fac, să compun 1340 de piese sau 10 și bune?! Îmi bat capul, ca să ce? Am compus la timpul potrivit și acum mă bucur de familie, de copii”. a spus artistul.

Fostul coleg al Deliei nu s-a ascuns și a recunoscut că a făcut o mică avere din muzică. Datorită hiturilor sale, acesta a ajuns să câștige o importantă sumă de bani. Din păcate, regretă enorm modul în care și-a gestionat finanțele, căci, în loc să își cumpere teren, a ales să investească toți banii în studioul muzical.

”În loc să-mi iau pământ când era 50 de cenți metrul pătrat, am băgat 80.000 $ în studio, în apartament și amenajare. Era un apartament de patru camere, scule, patru calculatoare.”, a mai spus Nick pentru sursa menționată.