Artistul ucrainean Alexey Druz, refugiat din Nikolaiev, a susținut primul concert la București. Luna trecută, FANATIK l-a descoperit cântând la Gara de Nord. Video

Alexey Druz, un tânăr artist din Ucraina, a concertat într-un club din București, în urmă cu câteva zile. El a plecat din Nikolaiev la începutul lunii martie, în timpul atacului armatei ruse asupra orașului său.

Alexey Druz este regizor de teatru, interpret și organizator de evenimente, în Ucraina

, în urmă cu o lună, în timp ce strângea bani pentru familia lui, interpretând la chitară piese în limba ucraineană.

În vârstă de 26 de ani, Alexey este regizor de teatru, interpret și organizator de evenimente iar în urmă cu câțiva ani, el a câștigat premiul de ”poetul anului”. Și-a părăsit orașul natal în urmă cu o lună și jumătate, atunci când armata rusă începuse deja să bombardeze zona.

Alexey ne-a mărturisit atunci că-și dorește un loc de muncă în România, pentru a-și putea ajuta familia.

”Aș vrea să-mi găsesc un loc de muncă în România, pentru a-mi putea întreține familia, doar că este foarte greu. În primul rând, nu cunosc limba voastră, iar, din cauza faptului că sufăr de o dizabilitate, nu pot presta muncă fizică, deși mi-aș dori. Pot să lucrez doar cu mintea”, spune, zâmbind, Alexey.

Primul concert la București, în fața a 50 de persoane

O lună mai târziu, Alexey Druz a susținut primul său concert în România. Evenimentul a avut loc acum câteva seri într-un club din București. A cântat piese în ucraineană și engleză, în fața unei audiențe de aproximativ 50 de persoane.

”A fost un mic spectacol, cu 50 de persoane în public. Am fost invitat de una dintre gazde, o fată de la asociația Expert Forum, care a ajutat ucraineni de fiecare dată. Am primit donații și vom cumpăra lucruri necesare pentru Ucraina”, a declarat Alexey Druz pentru FANATIK. Tânărul și-a adus în România chitara, de care nu a vrut să se despartă.

Artistul ucrainean și-a luat chitara în bagaje, când a fugit din Nikolaiev

Alexey a venit în România împreună cu soția, sora lui și un bebeluș în vârstă de 3 luni. Mama lui, profesoară de școală, a rămas în Ucraina și a continuat să țină cursuri online cu elevii săi.

”În Nikolaev locuiesc într-o zonă care a fost bombardată de armata rusă, pentru că în apropiere este un spital. Blocul meu a scăpat, dar am decis să plecăm de acolo, pentru că devenea tot mai periculos. Am avut noroc să ajungem la Odessa, dar ne-a costat foarte scump, cam 100 de dolari de persoană, cu o mașină mică. După aceea, din Odessa am venit cu un autocar până la granița cu Moldova.

Autocarul ne-a lăsat la 15 kilometri de graniță, pentru că nu mai putea înainta din cauza mașinilor care așteptau să treacă vama. Am mers pe jos, după care am fost preluați de voluntari, care ne-au dus la Iași și după aceea am ajuns la București”, a dezvăluit Alexey pentru FANATIK.

Orașul Nikolaiev a rămas fără apă, după bombardamentele armatei ruse

Între timp, . Deși a rămas permanent sub control ucrainean, localitatea este de mai multe zile fără apă curentă, din cauza unei avarii la conducta de la Dnipro, care s-a produs în timpul luptelor.

În acest moment, oamenii din oraș au ajuns să consume apa din râuri și izvoare din zonă. De asemenea, atacurile forțelor rusești au continuat atacurile la Nikolaiev, în sudul Ucrainei, inclusiv cu rachete de croazieră.