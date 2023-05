Ashleigh Barty, declarație de dragoste pentru Simona Halep. Ce i-a transmis fostei campioane de la Roma: „O iubesc și o respect”

Simona Halep este în continuare suspendată provizoriu pentru dopaj. Fostă câștigătoare a turneului WTA de la Roma în 2020, românca așteaptă un verdict în cazul de dopaj la finalul lunii mai. Ashleigh Barty, una dintre cele mai bune tenismene din ultimii ani, retrasă din activitate, a vorbit extrem de frumos despre cea mai titrată tenismenă din România.

Ashleigh Barty, declarație de dragoste pentru Simona Halep: „Este o persoană excepțională”

După o lungă perioadă de tăcere, în care este implicată într-un interviu pentru Tennis Majors. Sportiva din România a mărturisit că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția, iar un verdict în problemele pe care le traversează ar putea fi dat la finalul lunii mai.

„Simo” a avut parte de o susținere necondiționată din partea lui Ashleigh Barty. Fostul lider mondial și triplă campioană de Grand Slam, australianca s-a retras din tenis la începutul anului trecut la vârsta de doar 25 de ani. Ashleigh Barty a dezvăluit că a păstrat legătura cu Simona Halep în tot acest timp.

„O iubesc pe Simo și o respect. Am vorbit destul de mult cu ea în ultimele 12 luni, doar pentru a vedea cum se descurcă. Aste o persoană excepțională. Sper din tot sufletul că va avea șansa de a-și exprima opinia și de a-și explica punctul de vedere, pentru că întotdeauna există două fețe în fiecare poveste.

Cred că ar fi greu să găsești pe cineva care să nu-și dorească să o vadă din nou făcând ceea ce îi place, adică să concureze pe o scenă mare împotriva celor mai buni din lume”, a declarat Ashleigh Barty, potrivit .

Simona Halep ar putea afla verdictul în cazul de dopaj la finalul lunii mai

Simona Halep a anunțat pe 21 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv cu roxadustat la US Open, ultimul turneu oficial la care românca a participat înainte să fie suspendată. După ce , Simona Halep a mărturisit că o nouă audiere ar putea avea loc pe 28 mai, fix în ziua în care ia startul turneul de Grand Slam de la Roland Garros.

„ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord, deoarece regula spune că un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să fie audiat de urgenţă. Totul durează prea mult. Am cerut ITF să îmi fie ridicată suspendarea pentru a putea juca şi am fost refuzată’.

Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aştept?”, a declarat Simona Halep. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a precizat că a fost victima unei „contaminări a unuia dintre suplimentele sale alimentare”.

În perioada 9-21 mai are loc turneul WTA de la Roma, competiție premergătoare Openului Francez care va începe la finalul lunii. Irina Begu a fost eliminată în turul 2 la Foro Italico, iar România a rămas cu alte trei reprezentante pe zgura din Orașul Etern.

Gabriela Ruse, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea vor lupta pentru o performanță cât mai bună la WTA Roma înainte de Roland Garros. Simona Halep a izbutit să câștige turneul în 2020, când a învins-o în ultimul act pe Karolina Pliskova.