Asociaţia “Salvaţi Steaua”, prima reacţie după acuzele de fals venite de la UEFA: „Noi nu suntem oi care să acţionăm la îndemnul păstorului!”. Exclusiv

Asociaţia “Salvaţi Steaua”, prima reacţie după acuzele de fals venite de la UEFA

Virgil Boglea, avocatul „Asociației Salvați Steaua”, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK, , fiind surprins de tot ce s-a întâmplat, delimitându-se în mod evident de știrea falsă răspândită:

„Eu nu am ştiut de aceste probleme. Ieri am avut o cauză înaltă în alt oraş şi am fost prins între avioane. Aseară am ajuns după ora 24:00 şi nu am urmărit emisiunile şi nici astăzi.

M-au sunat într-adevăr colegii mei peste zi, mi-au spus că există această informaţie şi le-am spus că o voi verifica după ce voi încheia la instanţă.

Bineînţeles, după ce am ieşit de la instanţă şi a ieşit la iveală faptul că povestea este falsă, le-am transmis colegilor să dea un comunicat din partea «Asociaţiei Salvaţi Steaua», eu fiind şi preşedintele acesteia, prin care să se delimiteze de acţiunile acestei alte asociaţii, care înţeleg că e o firmă instituită pe teritoriul Angliei.

Nu ştiu prea bine regimul juridic. Nu avem şi nu vom avea niciodată puncte comune cu acea asociaţie dintr-o perspectivă: noi nu suntem oi care să acţionăm la îndemnul păstorului”, a declarat Virgil Boglea în exclusivitate pentru FANATIK.

„Ne dezicem de cei care au aruncat această mizerie pe piața media!”

Într-un comunicat postat pe contul oficial de Facebook, cu cel care a scornit mailul primit de la UEFA, dezvăluindu-i și identitatea:

„Din păcate, total surprinși de cele întâmplate, ne vedem nevoiți să ne dezicem de mult discutatul «mail» primit de Asociatia Steaua 1947 «din partea UEFA», de cei care au aruncat această mizerie pe piața media, de cei care au crezut că astfel pot minți și se pot juca cu probleme atât de importante pentru suporterii steliști!

În urma analizării situației create, vă informăm cu regret că încetăm orice colaborare cu cei din Asociația Steaua 1947, că suntem dezgustați de «opera» celui care a răspândit acest fake news (numele lui este Sergiu Gabriel) și că suntem total împotriva acestor știri false, știri care nu fac bine nimănui.

Asociația noastră va lupta în continuare corect pentru promovarea valorilor însușite de comunitățile suporterilor steliști și se va implica activ în problema clarificării apartenenței palmaresului/denumirii/emblemei echipei pe care o iubim”, se mai arată în comunicatul emis de „Asociația Salvați Steaua”.