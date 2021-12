Aston Villa a rămas fără antrenor. Steven Gerrard este în izolare și ratează două meciuri

Exact când lucrurile păreau să se așeze pe făgașul dorit la Aston Villa, teamul din Birmingham a primit o lovitură dură. Steven Gerrard este obligat să rateze următoarele două meciuri după ce a fost depistat pozitiv.

Astfel, Gerrard nu va putea sta pe bancă nici la meciul cu Chelsea, programat duminică, și nici la cel cu Leeds. În cazul celei de-a două confruntări, programată pe 28 decembrie, există însă posibilitatea ca ea să nu se dispute. Formația din West Yorkshire nu va juca nici mâine, cu Liverpool, din pricina numărului mare de jucători pozitivi.

Informația privind situația lui Gerrard a fost transmisă pe canalul Twitter al clubului, în această seară.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.

— Aston Villa (@AVFCOfficial)