Atac dur la Cristian Diaconescu. Vicepreședinte PMP: ”Un personaj bizar, care ne-a indus în eroare”

În contextul în care marți se judecă la ICCJ contestația depusă de Alianța Dreapta Unită, al cărei protocol de constituire a fost respins de BEC, vicepreședintele PMP a publicat pe contul său de Facebook o înregistrare audio în care Cristian Diaconescu le explică membrilor PMP că a negociat cu liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și cu președintele Klaus Iohannis.

Atac dur la Cristian Diaconescu: ”Un personaj bizar, care ne-a indus în eroare”

Reamintim faptul că figurează ca președinte al PMP Cristian Diaconescu și nu Eugen Tomac, cel care a semnat protocolul de constituire al alianței cu USR și Forța Dreptei.

”Aseară am stat cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, aproape o jumătate de oră și vreau să vă spun că am rămas înțeleși pentru viitor cel puțin asupra unui pact de neagresiune.

Dacă unii dintre dumneavoastră doriți să mergeți la PSD sau la AUR, vă rog să o faceți. Vă garantez că cel puțin la ușa clanței veți putea să vă agățați.

În legătură cu președintele Iohannis, vă rog să aveți încredere că există comunicare.

Nu am să intru în detalii, nu am să intru niciodată în detalii din acest punct de vedere și cine are experiență instituțională mă înțelege, dar vă rog să aveți încredere în ce vă spun că totul este spun: totul este bine pe toate fronturile și la PSD, și la Cotroceni”, se arată în stenograma discuțiilor lui Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu acuzat de ”șobolănisme”

Marius Pașcan lansează o serie de acuzații la adresa lui Cristian Diaconescu despre care susține că dorește să dizolve politic în încercarea de a obține ”diverse ranguri și funcții”.

”Cum am supraviețuit?

De doi ani, ne-am dezis de un personaj bizar, care ne-a indus în eroare prin cameleonismul său politic și a devenit fortuit, conjunctural, președintele PMP.

Apoi, a luat partidul pe persoană fizică, și a vrut să ne dizolve politic strict pentru interesele sale personale, egoiste, legate de diverse ranguri și funcții, fie în PNL, fie în AUR, fie în PSD. Otova…

Nu l-am agreat niciodată. Nu-mi priesc șobolănismele, nici oamenii ascunși în spatele propriilor frustrări, mizerii și complexe monstruoase, nici mitomanii ori demagogii, cei care una zic și cu totul alta fac, nici cei bipolari, dedublați, cu multiple personalități, neștiind vreodată cu cine stai la masă, cu cine ai de-a face, indivizi ascunși, pierduți în propriile lor lumi ciudate, indescifrabile pe cale rațională și logică.

În esență, lipsiți de onoare, demnitate și cuvânt, chiar dacă disimulează și aparențele înșală.

Așadar, după doi ani de procese consecvente și repetate, timp în care am fost supuși la teribile presiuni din partea PSDNL, prin care s-a încercat preluarea în forță și desființarea PMP, am ajuns trecuți prin multe cazne, în sfârșit la momentul adevărului.

Sperăm ca Înalta Curte de Casație și Justiție să facă dreptate PMP, să recunoască astăzi conducerea legitimă, statutară, a partidului nostru, pe președintele Eugen Tomac, ales prin două congrese și să se dispună înscrierea cuvenită în Registrul Partidelor Politice, conform actului de voință exprimat inechivoc de către membrii PMP”, a scris Marius Pașcan.