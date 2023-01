Atac în Gara de Nord din Paris. Mai multe persoane au fost înjunghiate

La mai puțin de o lună după ce un bărbat înarmat a ucis trei persoane într-un centru cultural kurd și într-o cafenea kurdă din capitala Franței, un nou incident grav a avut loc în Paris.

Miercuri dimineață, în jurul orei locale 6:45, , la Gara de Nord din capitala franceză. Forţele de ordine au intervenit rapid şi l-au împușcat pe atacator.

Încă nu se cunosc motivele din spatele acestui gest extrem. Printre persoanele rănite prin înjunghiere, care nu sunt în stare gravă și prezintă doar răni ușoare, se află și un poliţist din brigada poliţiei de frontieră (PAF).

Colegii agentului au intervenit rapid şi l-au neutralizat pe făptaş. Din sursele citate de presa internațională, atacatorul ar fi în stare foarte gravă. Înainte de a fi reținut, acesta a fost împușcat, informează .

Injured after stabbing attack at train station in And neutralize the port

